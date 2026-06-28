श्रीलंका के गॉल में खेला जा रहा इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच पहला अनाधिकारिक टेस्ट मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ है। चार दिवसीय इस रेड बॉल मुकाबले में इंडिया ए के जीत के अरमानों पर बारिश ने भी कुछ हद तक पानी फेरा है। भारतीय टीम ने श्रीलंका को जीत के लिए 312 रन का लक्ष्य दिया था। 34 रन पर दो विकेट गंवाने के बाद श्रीलंका की पारी को नुवनेंदु फर्नान्डो और अशेल बंदारा ने संभाला और मैच को ड्रॉ करवा लिया।

एक वक्त शुरुआती मैच में भारतीय टीम का पलड़ा भारी लग रहा था। चौथे दिन भारतीय टीम ने जब 312 रन का लक्ष्य श्रीलंकाई टीम को दिया था तो उसके बाद 5वें ओवर तक ही श्रीलंका ए के 34 रन पर दो विकेट गिर गए थे। उसके बाद बारिश बाधा बनी और खेल तकरीबन एक-डेढ़ घंटे के लिए रुक गया। यहीं से मैच का मोमेंटम भारत के हाथ से फिसल गया और जब मैच शुरू हुआ तब तक देर हो चुकी थी।

ध्रुव जुरेल रहे नंबर 1 बल्लेबाज

इंडिया ए के कप्तान ध्रुव जुरेल इस मैच के नंबर 1 बल्लेबाज रहे। उन्होंने पहली पारी में नाबाद रहते हुए 141 रन की पारी खेली थी और दूसरी पारी में वह 14 रन ही बना पाए। 155 रन बनाकर वह इस मैच के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। जबकि जम्मू-कश्मीर के उभरते हुए स्टार गेंदबाज आकिब नबी दार ने पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 1 समेत कुल 5 विकेट लिए।

इस मैच में पहले खेलते हुए भारतीय टीम ने साई सुदर्शन और ध्रुव जुरेल की बेहतरीन शतकीय पारियों की बदौलत 6 विकेट पर 452 रन बनाए थे। जवाब में श्रीलंका ए की टीम ने 330 रन बनाए और इंडिया ए को 122 रन की लीड मिली। भारतीय टीम की दूसरी पारी में श्रीलंकाई गेंदबाजों ने अच्छी वापसी की और 189 रन पर भारत के 8 विकेट गिरा लिए।

इसके बाद भारतीय टीम ने अपनी पारी घोषित की। श्रीलंका को जीत के लिए 312 रन का लक्ष्य मिला था। 34 रन पर टीम के दो विकेट गिर गए थे। फिर बारिश का ब्रेक आया और मैच रुका रहा। अंत में मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हो गया। इस अनाधिकारिक टेस्ट मैच सीरीज का दूसरा मुकाबला 2 जुलाई से गॉल में ही खेला जाएगा।

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