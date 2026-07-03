इंडिया ए के खिलाफ दूसरे अनाधिकारिक टेस्ट के दूसरे दिन शुक्रवार (3 जून) को श्रीलंका ए के कप्तान सहन अराचिगे ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा। उन्होंने अकेले ही भारतीय गेंदबाजों से लोहा लिया और श्रीलंका ए को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। उनके अलावा कोई भी श्रीलंकाई बल्लेबाज अर्धशतक तक नहीं लगा पाया। अजेला बंडारा से उन्हें अच्छा साथ मिला और दोनों के बीच 5वें विकेट के लिए 99 रनों की साझेदारी हुई।

बंडारा ने 42 रनों की पारी खेली। उनके अलावा होने के बाद 2 विकेट धड़ाधड़ गिरे। चमिका गुनासेकरा ने 13 और केशारा नुवांता 1 रन बनाकर आउट हुए। सहन अराचिगे ने 174 गेंदों पर शतक पूरा किया। वह जब क्रीज पर आए तब श्रीलंका ए का स्कोर 36.1 ओवर में 3 विकेट पर 143 रन स्कोर था।

अराचिगे ने गुनाशेकरा के साथ 35 रनों की साझेदारी की

बंडारा के अलावा सहन अराचिगे ने गुनाशेकरा के साथ छठे विकेट के लिए 35 रनों की साझेदारी की। अशेन बंडारा के साथ उन्होंने 28 रनों की साझेदारी की। केशारा नुवंता के साथ उन्होंने 11 रन जोड़े। श्रीलंका ए का 7वां विकेट 316 रन पर गिरा। इंडिया ए के लिए सारांश जैन ने 3, गुरनूर बरार और यश ठाकुर ने 2-2 विकेट लिए। श्रीलंका के लिए नुवानीडू फर्नांडो ने 44, अंजेला बंडारा ने 42, पवनथा वीरसिंघे ने 39, एशेन बंडारा ने 34, सोहन डे लिवेरा ने 39, चमिका गुनाशेकरा ने 12 और केशारा नुवंथा ने 1 रन बनाए।

इंडिया ए-श्रीलंका ए दूसरा टेस्ट पहले दिन की रिपोर्ट

इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच गॉल में दूसरा अनाधिकारिक टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस मुकाबले के पहले दिन श्रीलंका ए की आधी टीम पवेलियन लौटी और टीम ने 288 रन बना लिए। आकिब नबी दार को पहले दिन विकेट नहीं मिल पाया। पूरी खबर पढ़ें।