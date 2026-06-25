इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच पहले अनाधिकारिक टेस्ट मैच में पहले दिन का खेल खत्म हो चुका है। इंडिया ए ने पहले दिन के अंत तक 4 विकेट पर 333 रन बनाए। साई सुदर्शन ने 175 गेंद पर 132 रन की बेहतरीन पारी खेली। उसके बाद दिन के अंत तक कप्तान ध्रुव जुरेल 68 और शेख रसीद 53 रन बनाकर नाबाद रहे। जबकि देवदत्त पडिक्कल और ऋतुराज गायकवाड़ ने निराश किया।
पहले दिन के खेल में साई सुदर्शन, जुरेल और शेख रसीद की अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली। जबकि देवदत्त पडिक्कल 12 और ऋतुराज गायकवाड़ 22 ने निराश किया। ओपनर आयुष पांडे भी 25 रन का ही योगदान दे पाए। साई सुदर्शन ने अपना 7वां लिस्ट ए शतक लगाया। उन्होंने अपनी पारी में 19 चौके लगाए और 130 गेंद पर अपना शतक पूरा किया था।
जुरेल-रसीद के बीच शतकीय साझेदारी
इंडिया ए की टीम ने 217 रन पर चार विकेट गंवा दिए थे। उसके बाद दिन के अंत तक शेख रसीद और कप्तान ध्रुव जुरेल ने 116 रन की नाबाद साझेदारी कर ली थी। जुरेल ने अपनी पारी में सधी हुई बल्लेबाजी की है और 138 गेंदों का सामना करते हुए 68 रन बनाए। जबकि रसीद ने 92 गेंद पर 53 रन अभी तक बनाए हैं। पहले दिन 86 ओवर का खेल देखने को मिला। दूसरे दिन का खेल शुक्रवार (26 जून) को सुबह शुरू होगा और इंडिया ए के लिए कप्तान जुरेल और साथ में रसीद मैदान पर उतरेंगे।
श्रीलंका के लिए दिलुम सुदीरा ने पहले दिन 2 विकेट झटके। उन्होंने आयुष पांडे और देवदत्त पडिक्कल का विकेट झटका। उनके अलावा रविंदु फर्नान्डो और चमिका गुनाशेकरा को भी 1-1 विकेट मिला। इस मुकाबले में इंडिया ए के कप्तान ध्रुव जुरेल ने टॉस जीतते हुए पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। भारत की प्लेइंग 11 में हर्ष दुबे, सारांश जैन, अंशुल कम्बोज, यश ठाकुर और आकिब नबी दार भी शामिल हैं।
साई सुदर्शन गॉल में गरजे, इंडिया ए के लिए पहली पारी में लगाया शतक; देवदत्त पडीक्कल ने किया निराश
साई सुदर्शन ने इंडिया ए के लिए श्रीलंका के खिलाफ पहली पारी में गजब की पारी खेली और शतक लगाया। साई ने टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर