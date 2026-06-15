श्रीलंका में खेली जा रही वनडे ट्राई सीरीज का चौथा मुकाबला इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच खेला गया। इस मुकाबले का नतीजा सुपर ओवर में निकला। इस मैच में सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने इंडिया ए को मात दी। इस जीत के साथ श्रीलंकाई टीम अंकतालिका में नंबर 1 पर ही काबिज है। जबकि इंडिया ए अंकतालिका में दूसरे स्थान पर ही है लेकिन उसका नेट रनरेट खराब हो गया। अफगानिस्तान ए नंबर 3 पर है।

वहीं टॉप 5 बल्लेबाजों की बात करें तो सदीरा समराविक्रमा ने लगातार दूसरा फिफ्टी प्लस स्कोर बनाया। इस पारी के बाद वह लिस्ट में नंबर 2 पर आ गए। ऋतुराज गायकवाड़ 200 प्लस रन बनाकर लिस्ट में नंबर 1 पर हैं। वहीं तिलक वर्मा भी लिस्ट का हिस्सा हैं। वैभव सूर्यवंशी टॉप 10 में भी नहीं हैं। जबकि गेंदबाजों की लिस्ट में अरशद खान अकेले टॉप 5 में शामिल भारतीय गेंदबाज हैं। टॉप 4 के सभी गेंदबाजों के नाम 5-5 विकेट दर्ज हैं।

इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए मैच के बाद अंकतालिका

क्रम टीम मैच जीत हार बेनतीजा अंक नेट रनरेट 1 श्रीलंका ए 3 2 1 0 4 +0.494 2 इंडिया ए 2 1 1 0 2 +0.032 3 अफगानिस्तान ए 1 1 0 0 2 -1.392

इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारियां नाबाद रन सर्वोच्च स्कोर औसत गेंदे खेलीं स्ट्राइक रेट शतक अर्धशतक शून्य चौके (4s) छक्के (6s) ऋतुराज गायकवाड़ (IND A) 3 3 0 204 101 68.00 236 86.44 1 1 0 12 3 सदीरा समराविक्रमा (SL A) 3 3 1 199 93 99.50 234 85.04 0 2 0 17 0 अविष्का फर्नान्डो (SL A) 3 3 1 175 108 नाबाद 87.50 152 115.13 1 0 0 26 3 तिलक वर्मा (IND A) 3 3 0 149 66 49.66 202 73.76 0 2 0 10 1 सूर्यांश शेडगे (IND A) 3 3 1 138 72 73.76 107 128.97 0 1 0 6 6

इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए मैच के बाद टॉप 5 गेंदबाज

खिलाड़ी मैच पारी गेंदें ओवर मेडन रन विकेट सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी औसत इकॉनमी स्ट्राइक रेट 4 विकेट 5 विकेट विजयकान्त वियशकान्त (SL-A) 3 3 144 24 0 86 5 3/26 17.20 3.58 28.80 0 0 फरमानुल्लाह सफी

(AFG-A) 2 2 91 15.1 0 125 5 3/85 25.00 8.24 18.20 0 0 अब्दुल्ला अहमदजई (AFG-A) 2 2 90 15 0 127 5 5/68 25.40 8.46 18.00 0 1 मोहम्मद शिराज (SL-A) 3 3 146 24.2 1 159 5 3/33 31.80 6.53 29.20 0 0 अरशद खान (IND-A) 3 3 107 17.5 0 98 4 2/24 24.50 5.49 26.75 0 0

IND A vs SL A: वैभव सूर्यवंशी ने किया निराश, सूर्यांश ने संभाली पारी, इंडिया ए ने बनाए 265 रन; श्रीलंका ए को बनाने होंगे 256 रन

इंडिया ए ने खराब शुरुआत और 143 रन पर 7 विकेट गंवाने के बाद श्रीलंका ए के सामने 266 रन का लक्ष्य रखा है। ट्राई सीरीज का चौथा मुकाबला जीतने के लिए श्रीलंकाई टीम को 256 रन ही बनाने होंगे। 10 रन की पेनल्टी इंडिया ए पर लगी है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर



