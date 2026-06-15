श्रीलंका में खेली जा रही वनडे ट्राई सीरीज का चौथा मुकाबला इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच खेला गया। इस मुकाबले का नतीजा सुपर ओवर में निकला। इस मैच में सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने इंडिया ए को मात दी। इस जीत के साथ श्रीलंकाई टीम अंकतालिका में नंबर 1 पर ही काबिज है। जबकि इंडिया ए अंकतालिका में दूसरे स्थान पर ही है लेकिन उसका नेट रनरेट खराब हो गया। अफगानिस्तान ए नंबर 3 पर है।
वहीं टॉप 5 बल्लेबाजों की बात करें तो सदीरा समराविक्रमा ने लगातार दूसरा फिफ्टी प्लस स्कोर बनाया। इस पारी के बाद वह लिस्ट में नंबर 2 पर आ गए। ऋतुराज गायकवाड़ 200 प्लस रन बनाकर लिस्ट में नंबर 1 पर हैं। वहीं तिलक वर्मा भी लिस्ट का हिस्सा हैं। वैभव सूर्यवंशी टॉप 10 में भी नहीं हैं। जबकि गेंदबाजों की लिस्ट में अरशद खान अकेले टॉप 5 में शामिल भारतीय गेंदबाज हैं। टॉप 4 के सभी गेंदबाजों के नाम 5-5 विकेट दर्ज हैं।
इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए मैच के बाद अंकतालिका
|क्रम
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|बेनतीजा
|अंक
|नेट रनरेट
|1
|श्रीलंका ए
|3
|2
|1
|0
|4
|+0.494
|2
|इंडिया ए
|2
|1
|1
|0
|2
|+0.032
|3
|अफगानिस्तान ए
|1
|1
|0
|0
|2
|-1.392
इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|पारियां
|नाबाद
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|औसत
|गेंदे खेलीं
|स्ट्राइक रेट
|शतक
|अर्धशतक
|शून्य
|चौके (4s)
|छक्के (6s)
|ऋतुराज गायकवाड़ (IND A)
|3
|3
|0
|204
|101
|68.00
|236
|86.44
|1
|1
|0
|12
|3
|सदीरा समराविक्रमा (SL A)
|3
|3
|1
|199
|93
|99.50
|234
|85.04
|0
|2
|0
|17
|0
|अविष्का फर्नान्डो (SL A)
|3
|3
|1
|175
|108 नाबाद
|87.50
|152
|115.13
|1
|0
|0
|26
|3
|तिलक वर्मा (IND A)
|3
|3
|0
|149
|66
|49.66
|202
|73.76
|0
|2
|0
|10
|1
|सूर्यांश शेडगे (IND A)
|3
|3
|1
|138
|72
|73.76
|107
|128.97
|0
|1
|0
|6
|6
इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए मैच के बाद टॉप 5 गेंदबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|गेंदें
|ओवर
|मेडन
|रन
|विकेट
|सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी
|औसत
|इकॉनमी
|स्ट्राइक रेट
|4 विकेट
|5 विकेट
|विजयकान्त वियशकान्त (SL-A)
|3
|3
|144
|24
|0
|86
|5
|3/26
|17.20
|3.58
|28.80
|0
|0
|फरमानुल्लाह सफी
(AFG-A)
|2
|2
|91
|15.1
|0
|125
|5
|3/85
|25.00
|8.24
|18.20
|0
|0
|अब्दुल्ला अहमदजई (AFG-A)
|2
|2
|90
|15
|0
|127
|5
|5/68
|25.40
|8.46
|18.00
|0
|1
|मोहम्मद शिराज (SL-A)
|3
|3
|146
|24.2
|1
|159
|5
|3/33
|31.80
|6.53
|29.20
|0
|0
|अरशद खान (IND-A)
|3
|3
|107
|17.5
|0
|98
|4
|2/24
|24.50
|5.49
|26.75
|0
|0
IND A vs SL A: वैभव सूर्यवंशी ने किया निराश, सूर्यांश ने संभाली पारी, इंडिया ए ने बनाए 265 रन; श्रीलंका ए को बनाने होंगे 256 रन
इंडिया ए ने खराब शुरुआत और 143 रन पर 7 विकेट गंवाने के बाद श्रीलंका ए के सामने 266 रन का लक्ष्य रखा है। ट्राई सीरीज का चौथा मुकाबला जीतने के लिए श्रीलंकाई टीम को 256 रन ही बनाने होंगे। 10 रन की पेनल्टी इंडिया ए पर लगी है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर