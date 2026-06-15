श्रीलंका में खेले जा रहे इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच रोमांचक मैच के दौरान सोमवार (15 जून) को खूब बवाल हुआ। इंडिया ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.2 ओवर में 265 रन बनाए। श्रीलंका ए की टीम भी 50 ओवर में 9 विकेट पर 265 रन ही बना पाई। मैच टाई होने के बाद माहौल गरमा गया। इंडिया ए के कप्तान तिलक वर्मा को बहस करते देखा गया। विवाद का कारण आखिरी गेंद था।

तिलक की अंपायर से बहस चमिका करुणारत्ने के शॉट खेलने को लेकर हो रही थी। इंडिया ए टीम का मानना था कि करुणारत्ने ने आखिरी गेंद पर शॉट नहीं खेला था। हालांकि, अंपायरों का मानना था कि चमिका ने शॉट खेला था। ऐसे में लेग बॉय का एक रन मिला और मैच सुपर ओवर में पहुंच गया। अगर अंपायरों ने मान लिया होता कि चमिका ने शॉट नहीं खेला तो इंडिया ए 1 रन से जीत जाती।

श्रीलंका ए को आखिरी ओवर में 5 रन चाहिए थे

श्रीलंका ए को आखिरी ओवर में 5 रन चाहिए थे। अरशद खान गेंदबाजी कर रहे थे। सदीरा समरविक्रमा और चमिका गुनासेकरा क्रीज पर थे। पहली गेंद र कोई रन नहीं आया। अगली गेंद पर सदीरा समरविक्रमा 93 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद शिराज बल्लेबाजी करने आए। इस गेंद पर 1 रन बना। श्रीलंका ए को जीत के लिए 3 गेंद पर 4 रन चाहिए थे। अगली गेंद पर फिर 1 रन मिला। अगली गेंद पर भी 1 रन आया।

आखिरी गेंद पर क्या हुआ

श्रीलंका ए को आखिरी गेंद पर 1 रन चाहिए था। अरशद ने पैड पर फुलटॉस की। गेंद चमिका करुणारत्ने की पैड पर लगकर विकेट के पीछे गई। विकेटकीपर प्रभसिमरन सिंह ने डाइव लगाकर गेंद पकड़ा। श्रीलंका ए को 1 रन मिल गया। दूसरा रन लेने के प्रयास में गुनाशेकरा रन आउट हुए। इसके बाद गुनाशेकरा के शॉट खेलने को लेकर बहस हुई।