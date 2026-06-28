IND A vs SL A 1ST Test Match: इंडिया ए ने श्रीलंका ए के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच की दूसरी पारी में देवदत्त पडीक्कल की अर्धशतकीय पारी के दम पर 8 विकेट पर 189 रन बनाए। दूसरी पारी में बनाए 189 रन के बाद भारत की कुल बढ़त इस मैच में 311 रन की हो गई और अब श्रीलंका को जीत के लिए इस मैच में 312 रन बनाने हैं।

इस मैच की पहली पारी में भारत ने 6 विकेट पर 452 रन बनाए थे और इसके जवाब में श्रीलंका की टीम 330 रन पर ऑलआउट हो गई थी। पहली पारी में भारत को 122 रन की बढ़त मिली थी। इसके बाद भारत ने दूसरी पारी में 8 विकेट पर 189 रन बनाकर पारी की घोषणा कर दी और 311 रन की बढ़त हासिल की। श्रीलंका ए को अब इस मैच को जीतने के लिए 312 रन का लक्ष्य मिला।

दूसरी पारी में देवदत्त ने लगाया अर्धशतक

दूसरी पारी में भारत की बैटिंग ज्यादा अच्छी नहीं और टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर देवदत्त पडीक्कल रहे जिन्होंने 5 चौकों की मदद से 67 रन बनाए। आयुष पांडे ने 38 रन की पारी खेली जबकि साई सुदर्शन 7 रन के स्कोर पर रिटायर हर्ट हो गए। ऋतुराज गायकवाड़ ने एक रन बनाए जबकि कप्तान ध्रुव जुरेल ने 14 रन बनाए। शेख रसीद के बल्ले से दूसरी पारी में 20 रन जबकि हर्ष दुबे ने 29 रन की पारी खेली। सारांश जैन ने 2 रन बनाए जबकि आकिब नबी खाता भी नहीं खोल पाए। भारत के खिलाफ दूसरी पारी में श्रीलंका के लिए दिलुम सुदीरा ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए।

साई-ध्रुव ने पहली पारी में लगाए थे शतक

इस मैच की पहली पारी में भारत के लिए साई सुदर्शन ने 132 रन जबकि ध्रुव जुरेल ने नाबाद 141 रन की पारी खेली थी। इसके अलावा शेख रसीद ने 63 रन का योगदान टीम के लिए दिया था। पहली पारी में इंडिया ए की तरफ से आकिब नबी दार ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए थे जबकि यश ठाकुर और हर्ष दुबे को 2-2 सफलता मिली थी। अंशुल कंबोज और सारांश जैन को एक-एक सफलता मिली थी। पहली पारी में श्रीलंका के लिए नुवानिदु फर्नांडो ने 84 रन जबकि कप्तान सहान ने 72 रन बनाए थे जबकि एशेन भंडारा ने 70 रन का योगदान दिया था। पहली पारी में श्रीलंका के लिए चमिका गुनासेकरा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए थे।

अभिषेक शर्मा के 50 रन को घटाकर बाद में किया गया 49, ICC के इस नियम के तहत लिया गया ऐसा फैसला

अभिषेक शर्मा ने आयरलैंड के खिलाफ 19 गेंदों पर अर्धशतक लगाया था, लेकिन बाद में उनके स्कोर को 50 से घटाकर 49 रन कर दिया गया। आखिर इसके पीछे क्या कारण था जानते हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)