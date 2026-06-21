श्रीलंका में खेली गई वनडे ट्राई सीरीज अब समाप्त हो गई है। इंडिया ए ने फाइनल में श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर खिताब जीता। इस मुकाबले के हीरो रहे वैभव सूर्यवंशी जिन्होंने 29 गेंद पर 94 रन की पारी खेली, लेकिन इस ट्राई सीरीज में वह टॉप 5 बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल नहीं हैं। टॉप 5 बल्लेबाजों में नंबर 2 पर कप्तान तिलक वर्मा और नंबर 3 पर उपकप्तान ऋतुराज गायकवाड़ रहे।
वैभव सूर्यवंशी इस लिस्ट में छठे स्थान पर रहे। उनके नाम पांच मैचों की पांच पारियों में 211 रन दर्ज हुए। वैभव को फाइनल मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला लेकिन वह आईपीएल 2026 के बाद इस टूर्नामेंट में लीडिंग स्कोरर नहीं बन पाए। गेंदबाजों की बात करें तो टॉप 5 में अनुकूल रॉय और विप्रज निगम ने जगह बनाई है, लेकिन नंबर 1 पर इस लिस्ट में भी भारतीय खिलाड़ी शामिल नहीं है।
IND A vs SL A फाइनल मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|पारियां
|नाबाद
|रन
|उच्चतम
|औसत
|गेंदे खेलीं
|स्ट्राइक रेट
|शतक
|अर्धशतक
|शून्य
|चौके
|छक्के
|अविष्का फर्नांडो (SL-A)
|5*
|4
|1
|288
|110
|72.00
|252
|114.28
|2
|0
|0
|39
|4
|तिलक वर्मा (IND-A)
|5*
|5
|0
|275
|67
|55.00
|367
|74.93
|0
|4
|0
|19
|2
|ऋतुराज गायकवाड़ (IND-A)
|5*
|5
|0
|274
|101
|54.80
|318
|86.16
|1
|1
|0
|18
|4
|सदीरा समरविक्रमा (SL-A)
|5
|5
|1
|265
|93
|66.25
|290
|91.37
|0
|3
|0
|27
|0
|निरोशन डिकवेला (SL-A)
|5
|5
|0
|224
|66
|44.80
|168
|133.33
|0
|1
|0
|37
|2
IND A vs SL A फाइनल मैच के बाद टॉप 5 गेंदबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|पारियां
|गेंदें
|ओवर
|मेडन
|रन
|विकेट
|सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी
|औसत
|इकॉनमी
|स्ट्राइक रेट
|4 विकेट
|5 विकेट
|फरमानुल्लाह (AFG-A)
|4
|4
|205
|34.1
|0
|255
|10
|3/68
|25.50
|7.46
|20.50
|0
|0
|कुगेश मथुलन (SL-A)
|4
|4
|156
|26.0
|1
|195
|8
|3/38
|24.37
|7.50
|19.50
|0
|0
|अनुकूल रॉय (IND-A)
|5
|5
|228
|38.0
|1
|185
|7
|2/42
|26.42
|4.86
|32.57
|0
|0
|अब्दुल्ला अहमदजई (AFG-A)
|3
|3
|150
|25.0
|1
|189
|7
|5/68
|27.00
|7.56
|21.42
|0
|1
|विप्रज निगम (IND-A)
|5
|5
|234
|39.0
|0
|210
|7
|3/60
|30.00
|5.38
|33.42
|0
|0
IND A vs SL A: वैभव-तिलक का बल्ले से कमाल, यश-विप्रज का गेंदबाजी में जलवा; इंडिया ए ने जीती वनडे ट्राई सीरीज
इंडिया ए ने वनडे ट्राई सीरीज के फाइनल में श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। तिलक वर्मा की कप्तानी में इंडिया ए की टीम चैंपियन बनी। क्लिक करें और पढ़ें फाइनल मुकाबले में क्या-क्या हुआ