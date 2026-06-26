India A vs Sri Lanka A 1st Test Match: इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों कि अनौपचारिक टेस्ट सीरीज खेली जा रही है जिसके पहले मैच की पहली पारी में भारत के लिए साई सुदर्शन के बाद कप्तान ध्रुव जुरेल ने भी शतक लगाया। श्रीलंका के खिलाफ ध्रुव जुरेल ने सधी हुई पारी खेली और बेहद सावधानी के साथ अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए शतक पूरा किया और भारत की टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने का काम किया।

ध्रुव जुरेल ने लगाया शतक

इंडिया ए के कप्तान ध्रुव जुरेल ने पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में 181 गेंदों पर शतक लगाया और इस दौरान 9 चौके भी लगाए। खबर लिखे जाने तक ध्रुव 103 रन बनाकर खेल रहे थे। ध्रुव जुरेल का इस टेस्ट सीरीज में ये पहला शतक रहा जबकि ये उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर का छठा शतक भी रहा। ध्रुव जुरेल ने पहली पारी में 5वें विकेट के लिए शेख रशीद के साथ मिलकर 232 गेंदों पर 136 रन की शतकीय साझेदारी की। शेख रशीद ने पहली पारी में 5 चौकों की मदद से 63 रन बनाए और इस दौरान 113 गेंदों का सामना किया।

साई सुदर्शन ने खेली 132 रन की पारी

इंडिया ए के लिए इस मैच की पहली पारी में ओपन करते हुए साई सुदर्शन ने शानदार बैटिंग की और उन्होंने 175 गेंदों पर 19 चौकों की मदद से 132 रन बनाए। साई सुदर्शन ने पहली पारी में आयुष पांडे के साथ पहले विकेट के लिए 138 गेंदों पर 78 रन की साझेदारी की जबकि तीसरे विकेट के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर 127 गेंदों पर 90 रन की पार्टनरशिप की। साई ने कप्तान ध्रुव जुरेल के साथ चौथे विकेट के लिए 47 गेंदों पर 35 रन की साझेदारी भी की।

वैभव आउट, संजू-अभिषेक ओपनर, 3 फास्ट बॉलर; आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 के लिए आकाश ने चुनी भारत की संभावित प्लेइंग 11

आयरलैंड के खिलाफ भारत की संभावित प्लेइंग 11 में आकाश चोपड़ा ने वैभव को जगह नहीं दी। उन्होंने कहा कि मैं न्याय के साथ जाना पसंद करूंगा और न्याय यही है कि वैभव को अभी इंतजार करना चाहिए और भारत के टॉप-3 बैटर संजू, अभिषेक और इशान होने चाहिए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)