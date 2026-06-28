IND A vs SL A: श्रीलंका ए के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच की दूसरी पारी में इंडिया ए के बैटर देवदत्त पडीक्कल ने टीम के लिए अहम पारी खेली और अर्धशतक लगाया तो वहीं दूसरी पारी में कप्तान ध्रुव जुरेल, ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला नहीं चला। ओपनर आयुष ने शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन वो उसे बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए। इस मैच में जो स्थिति है उसे देखते हुए ये ड्रॉ की तरफ अग्रसर है।

देवदत्त पडीक्कल के बल्ले से निकला अर्धशतक

श्रीलंका ए के खिलाफ दूसरी पारी में भारत की तरफ से देवदत्त पडीक्कल ने 101 गेंदों का सामना करते हुए 5 चौकों की मदद से 67 रन की पारी खेली तो वहीं टीम के ओपनर साई सुदर्शन जिन्होंने पहली पारी में शतक लगाया था वो दूसरी पारी में 7 रन के स्कोर पर रिटायर हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए। दूसरी पारी में टीम के ओपनर आयुष पांडे ने 4 चौकों की मदद से 38 रन की पारी खेली और आउट हो गए।

दूसरी पारी में टीम के कप्तान ध्रुव जुरेल का बल्ला नहीं चल पाया। पहली पारी में ध्रुव ने शतक लगाया था, लेकिन इस पारी में 33 गेंदों पर 14 रन बनाकर चले बने और अपनी पारी के दौरान एक छक्का लगाया। ऋतुराज गायकवाड़ ने भी दूसरी पारी में निराश किया और उन्होंने 2 गेंदों पर एक रन बनाकर अपना विकेट गंवा दिया। खबर लिखे जाने तक भारत ने दूसरी पारी में लंच तक 4 विकेट पर 172 रन बना लिए थे और इंडिया ए की कुल बढ़त 294 रन की हो गई थी।

पहली पारी में साई-ध्रुव ने लगाए थे शतक

आपको बता दें कि इस मैच की पहली पारी में भारत ने साई सुदर्शन के 132 रन जबकि ध्रुव जुरेल के नाबाद 141 रन की पारी के दम पर 6 विकेट पर 452 रन बनाकर पारी की घोषणा कर दी थी। इसके जवाब में श्रीलंका ए ने पहली पारी में 330 रन बनाए थे। पहली पारी में भारत को 122 रन की बढ़त मिली थी। पहली पारी में इंडिया ए की तरफ से आकिब नबी दार ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए थे जबकि यश ठाकुर और हर्ष दुबे को 2-2 सफलता मिली थी। अंशुल कंबोज और सारांश जैन को एक-एक सफलता मिली थी।

अभिषेक शर्मा के 50 रन को घटाकर बाद में किया गया 49, ICC के इस नियम के तहत लिया गया ऐसा फैसला

अभिषेक शर्मा ने आयरलैंड के खिलाफ 19 गेंदों पर अर्धशतक लगाया था, लेकिन बाद में उनके स्कोर को 50 से घटाकर 49 रन कर दिया गया। आखिर इसके पीछे क्या कारण था जानते हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)