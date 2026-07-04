श्रीलंका ए के खिलाफ दूसरे अनाधिकारिक टेस्ट मैच पर इंडिया ए ने पकड़ बना ली है। मैच के तीसरे दिन (4 जुलाई) को देवदत्त पडिक्कल और साई सुदर्शन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को 250 के करीब पहुंचा दिया। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 182 रनों की साझेदारी हुई।

पडिक्कल शतक से 6 रन से चूक गए। लगातार दूसरी पारी में उन्होंने अर्धशतक जड़ा। उन्होंने 152 गेंद पर 11 चौके की मदद से 94 रन बनाए। उन्हें केशारा नुवंता ने आउट किया। इससे पहले पडिक्कल ने पहले मैच की दूसरी पारी में 67 रन बनाए। पहली पारी में वह कुछ खास नहीं कर पाए थे। वह सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो गए थे।

पडिक्कल का शानदार प्रदर्शन जारी

ध्यान रहे कि पडिक्कल ने घरेलू क्रिकेट में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। वह भारतीय टेस्ट टीम का भी हिस्सा हैं। हालांकि, साई सुदर्शन की वजह से उन्हें खेलने का मौका नहीं मिलता। साई ने भी इंडिया ए के लिए अच्छा प्रदर्शन किया। ओपनिंग करते हुए उन्होंने शतक जड़ा है।

पडिक्कल का टेस्ट करियर

पडिक्कल ने भारत के लिए 2 मैच खेले हैं। उन्होंने 90 रन बनाए हैं। 65 उनका सर्वोच्च स्कोर है। वह 2024 के बाद से भारत के लिए नहीं खेले हैं। पर्थ में 2024 में वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले थे। उन्होंने 2 पारियों में 25 रन बनाए थे। पहली पारी में वह खाता नहीं खोल पाए थे।

इंडिया ए ने बनाई श्रीलंका ए के खिलाफ मजबूत पकड़

इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच जारी दूसरे अनाधिकारिक टेस्ट मैच में दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है। भारतीय टीम ने श्रीलंका ए के 366 रन के जवाब में 1 विकेट पर 247 रन बना लिए हैं। साई सुदर्शन 104 और देवदत्त पडिक्कल 94 रन बनाकर नाबाद हैं। पूरी खबर पढ़ें।