श्रीलंका में त्रिकोणीय सीरीज के पहले मैच में मंगलवार (9 जून) को ऋतुराज गायकवाड़ ने बेहतरीन शतकीय पारी खेलकर इंडिया ए का स्कोर विकेट पर 277 रनों तक पहुंचाया। यह ऋतुराज का लिस्ट ए क्रिकेट में 21वां शतक था। उन्होंने भारत के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ और वर्तमान कोच गौतम गंभीर की बराबरी कर ली। इन दोनों खिलाड़ियों के भी लिस्ट ए क्रिकेट में 21-21 शतक हैं।
ऋतुराज ने श्रीलंका ए के खिलाफ नंबर-4 पर बल्लेबाजी करते हुए 114 गेंद पर 6 चौके और 3 छक्कों की मदद से 101 रन बनाए। वह जब क्रीज पर आए। तब इंडिया ए का स्कोर 4.1 ओवर में 2 विकेट 16 रन था। उन्होंने पहले प्रियांश आर्या के साथ 53 रनों की साझेदारी की। तिलक वर्मा के साथ 185 गेंद पर 150 रनों की साझेदारी की।
|#
|खिलाड़ी
|अवधि
|मैच
|पारी
|रन
|HS
|औसत
|100
|50
|1
|सचिन तेंदुलकर
|1989–2012
|551
|538
|21999
|200*
|45.54
|60
|114
|2
|विराट कोहली *
|2006–2026
|347
|334
|16447
|183
|57.91
|59
|86
|3
|रोहित शर्मा
|2006–2026
|355
|343
|13974
|264
|46.89
|37
|74
|4
|सौरव गांगुली
|1989–2008
|437
|421
|15622
|183
|41.32
|31
|97
|5
|शिखर धवन
|2004–2022
|302
|298
|12074
|248
|43.9
|30
|67
|6
|गौतम गंभीर
|2000–2018
|299
|292
|10077
|206
|36.91
|21
|60
|6
|राहुल द्रविड़
|1992–2011
|449
|416
|15271
|153
|42.3
|21
|112
|8
|ऋतुराज गायकवाड़ *
|2017–2026
|100
|96
|5171
|220*
|60.12
|20
|19
अर्जुन तेंदुलकर का ऑलराउंड प्रदर्शन
अर्जुन तेंदुलकर के बल्ले और गेंद दोनों से कमाल के प्रदर्शन से आर्क्स अंधेरी ने टी20 मुंबई लीग 2026 में बांद्रा ब्लास्टर्स को 9 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। पूरी खबर पढ़ें।