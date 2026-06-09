श्रीलंका में त्रिकोणीय सीरीज के पहले मैच में मंगलवार (9 जून) को ऋतुराज गायकवाड़ ने बेहतरीन शतकीय पारी खेलकर इंडिया ए का स्कोर विकेट पर 277 रनों तक पहुंचाया। यह ऋतुराज का लिस्ट ए क्रिकेट में 21वां शतक था। उन्होंने भारत के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ और वर्तमान कोच गौतम गंभीर की बराबरी कर ली। इन दोनों खिलाड़ियों के भी लिस्ट ए क्रिकेट में 21-21 शतक हैं।

ऋतुराज ने श्रीलंका ए के खिलाफ नंबर-4 पर बल्लेबाजी करते हुए 114 गेंद पर 6 चौके और 3 छक्कों की मदद से 101 रन बनाए। वह जब क्रीज पर आए। तब इंडिया ए का स्कोर 4.1 ओवर में 2 विकेट 16 रन था। उन्होंने पहले प्रियांश आर्या के साथ 53 रनों की साझेदारी की। तिलक वर्मा के साथ 185 गेंद पर 150 रनों की साझेदारी की।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट रिकॉर्ड भारत के सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय शतक — शीर्ष बल्लेबाज सभी फॉर्मेट (टेस्ट + ODI + T20I) मिलाकर · * = सक्रिय खिलाड़ी 60 सर्वाधिक (तेंदुलकर) 59 कोहली (सक्रिय) 37 रोहित शर्मा 21 गंभीर/द्रविड़/ऋतुराज बार चार्ट विस्तृत तालिका शतकों के आधार पर — बार चार्ट 1 SR Tendulkar सचिन तेंदुलकर 60 1989–2012 2 V Kohli * विराट कोहली 59 2006–2026 * 3 RG Sharma रोहित शर्मा 37 2006–2026 4 SC Ganguly सौरव गांगुली 31 1989–2008 5 S Dhawan शिखर धवन 30 2004–2022 6 G Gambhir गौतम गंभीर 21 2000–2018 6 R Dravid राहुल द्रविड़ 21 1992–2011 8 RD Gaikwad * रुतुराज गायकवाड़ 20 2017–2026 विस्तृत आंकड़े # खिलाड़ी अवधि मैच पारी रन HS औसत 100 50 1 सचिन तेंदुलकर 1989–2012 551 538 21999 200* 45.54 60 114 2 विराट कोहली * 2006–2026 347 334 16447 183 57.91 59 86 3 रोहित शर्मा 2006–2026 355 343 13974 264 46.89 37 74 4 सौरव गांगुली 1989–2008 437 421 15622 183 41.32 31 97 5 शिखर धवन 2004–2022 302 298 12074 248 43.9 30 67 6 गौतम गंभीर 2000–2018 299 292 10077 206 36.91 21 60 6 राहुल द्रविड़ 1992–2011 449 416 15271 153 42.3 21 112 8 ऋतुराज गायकवाड़ * 2017–2026 100 96 5171 220* 60.12 20 19 Jansatta InfoGenIE

अर्जुन तेंदुलकर का ऑलराउंड प्रदर्शन

अर्जुन तेंदुलकर के बल्ले और गेंद दोनों से कमाल के प्रदर्शन से आर्क्स अंधेरी ने टी20 मुंबई लीग 2026 में बांद्रा ब्लास्टर्स को 9 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। पूरी खबर पढ़ें।