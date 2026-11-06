इंडिया ए और न्यूजीलैंड ए के बीच तीसरा अनौपचारिक टेस्ट मैच 7 नवंबर से लिंकन में खेला जाएगा। इस मुकाबले में भारतीय प्लेइंग 11 में कई बदलाव नजर आ सकते हैं। रविंद्र जडेजा इंडिया ए के स्क्वाड के साथ जुड़ गए हैं। उन्हें प्लेइंग 11 में एंट्री मिल गई है। वहीं जसप्रीत बुमराह भी यह मुकाबला खेल सकत हैं। ऐसे में मानव सुतार और आकाशदीप को बाहर किया जा सकता है।

नितीश कुमार रेड्डी भी इंडिया ए के स्क्वाड में शामिल हो गए हैं। वह चौथे पेसर की भूमिका निभा सकते हैं। यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन की जोड़ी पारी की शुरुआत कर सकती है। मोहम्मद सिराज अब वनडे टीम के साथ जुड़ गए हैं तो उनकी जगह जसप्रीत बुमराह टीम में आ सकते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा भी फिट होकर लौट आए हैं और वह मुकेश कुमार व जसप्रीत बुमराह के साथ तीसरे पेसर हो सकते हैं।

तीन ऑलराउंडर के साथ उतर सकती है इंडिया ए

इंडिया ए की टीम तीन ऑलराउंडर के साथ उतर सकती है। वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा स्पिन ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे। वहीं नितीश कुमार रेड्डी बतौर पेस ऑलराउंडर खेल सकते हैं। यश राठौड़ या स्मरण रविचंद्रन में से किसी एक को मौका मिल सकता है। इस अनौपचारिक टेस्ट सीरीज के पहले दोनों टेस्ट मैच ड्रॉ रहे थे। ऋषभ पंत पूरी तरह फिट नहीं हैं इसलिए उनके खेलने पर संशय है।

तीसरे अनौपचारिक टेस्ट के लिए इंडिया ए की संभावित प्लेइंग 11

यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (कप्तान/विकेटकीपर), यश राठौड़/स्मरण रविचंद्रन, वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, मुकेश कुमार, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा।

तीसरे अनौपचारिक टेस्ट के लिए दोनों टीमों का स्क्वाड

इंडिया ए: यशस्वी जयसवाल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, यश राठौड़, आर स्मरण, ध्रुव जुरेल (कप्तान, विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, आकाश दीप, शिखर मोहन, मुकेश चौधरी, मुकेश कुमार, मानव सुतार, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, रविंद्र जडेजा।

न्यूजीलैंड ए: आदि अशोक, मैट बॉयल, मैक्स चू (विकेटकीपर), डैनरू फर्न्स, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, जैक गिब्सन, कर्टिस हीफी, राइस मारियू, जारोड मैके, कैम पॉल, डेल फिलिप्स, ब्रेट रैंडेल, टिम रॉबिन्सन।

IND vs NZ: मोहम्मद सिराज IN, आकिब नबी OUT, न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11

India vs New Zealand Squad, IND vs NZ 2nd ODI Match Playing 11: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मैच 7 नवंबर को वेलिंगटन में खेला जाएगा। इस मैच के लिए भारतीय प्लेइंग 11 में एक बदलाव की संभावना है। मोहम्मद सिराज की एंट्री प्लेइंग 11 में हो सकती है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





