इंडिया ए और न्यूजीलैंड ए के बीच खेला जा रहा तीसरा व आखिरी अनौपचारिक टेस्ट मैच भी ड्रॉ की ओर बढ़ रहा है। इस मुकाबले में तीसरे दिन एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। बारिश इस मुकाबले में विलेन बनती दिखी और तीसरे दिन का पूरा खेल धुल गया। लिंकन में खेले जा रहे इस मैच में दूसरे दिन भारतीय टीम ने अपनी पारी 464 रन पर घोषित की थी और जवाब में कीवी टीम ने 14 ओवर में 2 विकेट पर 36 रन बनाए थे।

भारत के लिए टेस्ट सीरीज की तैयारी कर रहे ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन शतक जड़ा था। उन्होंने 138 गेंद पर 102 रन बनाए थे। उनके बाद साथी ओपनर साई सुदर्शन (88), कप्तान ध्रुव जुरेल (71) ने भी अर्धशतकीय पारियां खेलीं। पारी घोषित होने पर तिलक वर्मा 81 और वाशिंगटन सुंदर 50 रन बनाकर खेल रहे थे।

भारतीय गेंदबाजी में इंजरी के बाद वापस लौटे प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छी शुरुआत की। उन्होंने कीवी ओपनर राइस मारियू को शून्य पर आउट किया। इसके बाद दूसरे ओपनर कर्टिस हीफी भी 19 रन बनाकर उनका दूसरा शिकार बने। दूसरे दिन के अंत तक न्यूजीलैंड ए ने 2 विकेट पर 36 रन बना लिए थे। अब चौथे दिन का खेल 10 नवंबर को होगा। तीसरे दिन एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी।

इंडिया ए और न्यूजीलैंड ए के बीच इससे पहले सीरीज के पहले दोनों अनौपचारिक टेस्ट मैच ड्रॉ पर समाप्त हुए थे। इस पूरी सीरीज में भारत के लगभग सभी सीनियर खिलाड़ियों ने अभ्यास किया जिन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज में उतरना है। यह सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के फाइनल की रेस में बने रहने के लिए अहम साबित होगी। हालांकि, ऋषभ पंत की फिटनेस चिंता का विषय बनी हुई है।

भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज का शेड्यूल

मैच दिन मैदान शहर पहला टेस्ट 19 नवंबर – 23 नवंबर, 2026 बेसिन रिजर्व वेलिंगटन दूसरा टेस्ट 27 नवंबर – 1 दिसंबर, 2026 हैगली पार्क साउथ क्राइस्टचर्च

टेस्ट सीरीज के लिए भारत का स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल (उप-कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर)*, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज। नोट: ऋषभ पंत का चयन फिटनेस के आधार पर

IND vs NZ: न्यूजीलैंड को एक और झटका, धाकड़ खिलाड़ी ODI सीरीज से बाहर; सिर्फ 4 वनडे खेलने वाले गेंदबाज की एंट्री

न्यूजीलैंड की टीम भारत के खिलाफ मौजूदा वनडे सीरीज में एक के बाद एक लगातार बदलाव करने के लिए विवश है। टीम के लिए इंजरी एक बड़ी समस्या बन गई है। अब एक और खिलाड़ी की टीम में एंट्री हुई है और चोटिल खिलाड़ी के खलने पर संशय है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





