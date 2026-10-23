झारखंड के 21 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज शिखर मोहन को भारत के घरेलू सर्किट में लगातार शानदार प्रदर्शन करने के बाद इंडिया ए टीम में शामिल किया गया है। इंडिया ए को न्यूजीलैंड ए के खिलाफ 3 मैचों की 4 दिवसीय टेस्ट सीरीज खेलनी है। ये मैच उसी समय होंगे जब भारत की सीनियर टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ व्हाइट-बॉल सीरीज खेल रही होगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए ये मुकाबले अहम होंगे।

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार शिखर मोहन को न्यूजीलैंड ए के खिलाफ तीन मैचों के दौरे के दूसरे और तीसरे चार-दिवसीय मैच के लिए इंडिया ए टीम में जगह दी गई है। रणजी ट्रॉफी 2025-26 में शानदार प्रदर्शन करते हुए मोहन ने 12 पारियों में एक दोहरे शतक समेत कुल 613 रन बनाए थे। मौजूदा सीजन की भी उन्होंने अच्छी शुरुआत की है। उन्होंने दो मैचों में 99.00 के औसत से 297 रन बनाए हैं। इस सीजन में अब तक उनके स्कोर 143 (केरल के खिलाफ), 27 और 127 (महाराष्ट्र के खिलाफ) रहे हैं।

दिलीप ट्रॉफी-ईरानी कप में भी शिखर मोहन चले

रणजी ट्रॉफी के अलावा सितंबर में दिलीप ट्रॉफी के फाइनल में भी शिखर मोहन ने अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने ईस्ट जोन की ओर से साउथ जोन के खिलाफ दोनों पारियों में अर्धशतक लगाए। इसके बाद अक्टूबर में ईरानी कप में ‘रेस्ट ऑफ इंडिया’ की तरफ से जम्मू-कश्मीर के खिलाफ पहली पारी में उन्होंने 60 रन बनाए।

पहला चार दिवसीय मैच 26 अक्टूबर से

न्यूजीलैंड ए के खिलाफ इंडिया ए का पहला चार दिवसीय मैच 26 अक्टूबर को लिंकन में शुरू होगा। इसके बाद क्राइस्टचर्च और फिर से लिंकन में मैच खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड और भारत के बीच टेस्ट सीरीज 19 नवंबर से शुरू होगी। न्यूजीलैंड ने भी तीनों मैचों के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। इसमें 11 ऐसे खिलाड़ियों को चुना गया है, जो न्यूजीलैंड की टीम के लिए खेल चुके हैं।

न्यूजीलैंड ए के खिलाफ चार दिवसीय मैचों के लिए इंडिया ए टीम

यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, आर स्मरण, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (कप्तान, विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, आकिब नबी, आकाश दीप, अंशुल कंबोज, मानव सुथार, मुकेश चौधरी, बी साई सुदर्शन, यश राठौड़, मुकेश कुमार, ऋषभ पंत (फिटनेस के आधार पर), शिखर मोहन (पिछले दो मैचों के लिए)।

इंडिया ए से मैच के लिए न्यूजीलैंड ए टीम का ऐलान

इंडिया ए के खिलाफ 3 मल्टी डे मैचों के लिए शुक्रवार, 23 अक्टूबर को स्क्वाड का ऐलान कर दिया। स्क्वाड में आदि अशोक, क्रिस्टियन क्लार्क, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मैट फिशर, मिच हे, जायडन लेनॉक्स, बेन लिस्टर, हेनरी निकोल्स और टिम रॉबिन्सन जैसे खिलाड़ी शामिल हैं, जो न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पूरी खबर पढ़ें।