भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट में वापसी के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बुमराह और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत दोनों ने हाल ही में बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में रिपोर्ट किया है। पंत ने शुक्रवार को और बुमराह ने सोमवार को सीओई में ट्रेनिंग के लिए रिपोर्ट किया था। यह दोनों खिलाड़ी 7 नवंबर से न्यूजीलैंड दौरे पर इंडिया ए के लिए तीसरे अनौपचारिक टेस्ट में खेल सकते हैं।

आपको बता दें कि इंडिया ए की टीम इस वक्त न्यूजीलैंड ए के खिलाफ न्यूजीलैंड में ही तीन मैचों की अनौपचारिक टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रही है। इस टीम में भारत की मेन टेस्ट टीम के कई खिलाड़ी शामिल हैं। इस सीरीज के बाद भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ 19 नवंबर से दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। पंत और बुमराह दोनों ही टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा हैं। टेस्ट सीरीज से पहले दोनों तीसरे अनौपचारिक टेस्ट में उतर सकते हैं।

क्रिकइंफो की रिपोर्ट में बताया गया,”बुमराह सीओई में नियमित प्रक्रिया के तहत गए हैं। हर सीरीज से पहले खिलाड़ी को यहां रिपोर्ट करना होता है और खेलने के लिए पूरी तरह फिट होने की रिपोर्ट दिखानी पड़ती है। वह 1 नवंबर को न्यूजीलैंड रवाना होने से पहले यहां पहुंचे।” बुमराह हाल ही में एशियाई खेलों के बाद से रेस्ट पर हैं। वह वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 और वनडे दोनों सीरीज से बाहर थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी वह टी20 और वनडे टीम में शामिल नहीं हैं।

ऋषभ पंत की भी तीसरे मैच में हो सकती है वापसी

ऋषभ पंत की कप्तानी में हाल ही में शेष भारत ने ईरानी कप 2026 का खिताब जीता था। अक्टूबर के शुरुआत में हुए इस मैच के दौरान पंत चोटिल हो गए थे। उसके बाद वह रणजी टीम से भी बाहर हुए और इंडिया ए के लिए भी पहले दो अनौपचारिक टेस्ट मैचों की टीम से बाहर हो गए। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार पंत ने बीसीसीआई के सीओई में अपनी ट्रेनिंग और बल्लेबाजी अभ्यास शुरू कर दिया है। हालांकि, अभी उन्होंने विकेटकीपिंग की शुरुआत नहीं की है।

न्यूजीलैंड ए के खिलाफ अनौपचारिक टेस्ट सीरीज का शेड्यूल

क्रमांक दिन तारीख दिन (समाप्ति) तारीख (समाप्ति) मैच स्थान 1 शनिवार 24 अक्टूबर 2026 मंगलवार 27 अक्टूबर 2026 पहला मल्टी-डे मैच लिंकन 2 शनिवार 31 अक्टूबर 2026 मंगलवार 3 नवंबर 2026 दूसरा मल्टी-डे मैच क्राइस्टचर्च 3 शनिवार 7 नवंबर 2026 मंगलवार 10 नवंबर 2026 तीसरा मल्टी-डे मैच लिंकन

न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड

भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज का शेड्यूल

मैच दिन मैदान शहर पहला टेस्ट 19 नवंबर – 23 नवंबर, 2026 बेसिन रिजर्व वेलिंग्टन दूसरा टेस्ट 27 नवंबर – 1 दिसंबर, 2026 हैगली पार्क साउथ क्राइस्टचर्च

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