न्यूजीलैंड ए के खिलाफ पहले अनाधिकारिक टेस्ट में इंडिया ए के ओपनर केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल का बल्ला नहीं चला। भारतीय टेस्ट टीम के दोनों ओपनर दोनों पारियों में फेल रहे। पहली पारी में खाता नहीं खोल सके केएल राहुल दूसरी पारी में हिट विकेट हो गए। वह सिर्फ 4 रन ही बना सके। यशस्वी जायसवाल ने पहली पारी में 17 रन बनाए थे। वह दूसरी पारी में 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।

न्यूजीलैंड ए ने पहली पारी में 317 रन बनाए। 204 रनों से पिछड़ने के बाद इंडिया ए की शुरुआत अच्छी नहीं रही। चौथे ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल को साइमन कीन ने मिचेल हे के हाथों कैच करा दिया। इसके बाद पांचवें ओवर की पांचवीं गेंद पर केएल राहुल हिट विकेट हो गए। फ्रेजर शीट गेंदबाज थे।

पडिक्कल-सुदर्शन पर निगाहें

देवदत्त पडिक्कल और साई सुदर्शन क्रीज पर हैं। राहुल और यशस्वी के अलावा ये दो खिलाड़ी भी भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा हैं, जो नवंबर के अंत में न्यूजीलैंड से 2 मैचों की सीरीज खेलेगी। पडिक्कल और साई में से एक खिलाड़ी को नंबर 3 पर मौका मिलेगा। फिलहाल पडिक्कल का दावा मजबूत दिखाई दे रहा है। श्रीलंका दौरे पर उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था।

पहली पारी में पडिक्कल ने अच्छी बल्लेबाजी की थी

न्यूजीलैंड ए के खिलाफ पहली पारी में पडिक्कल ने अच्छी बल्लेबाजी की थी। हालांकि, वह इसे बड़ी पारी नहीं बदल पाए थे। उन्होंने 77 गेंद पर 5 चौके की मदद से 32 रन बनाए थे। साई सुदर्शन 13 गेंद खेलने के बाद भी बगैर खाता खोले पवेलियन लौट गए थे। पहली पारी में इंडिया ए सिर्फ 113 रन पर आउट हो गई थी। यश राठौड़ ने सबसे ज्यादा 44 रन बनाए थे।

न्यूजीलैंड ए ने पहली पारी में 317 रन बनाए

इंडिया ए के खिलाफ पहले अनाधिकारिक टेस्ट में न्यूजीलैंड ए की टीम पहली पारी में 317 रनों पर आउट हो गई। उसने 204 रनों की बढ़त हासिल की। कप्तान रीस मारियू ने सबसे ज्यादा 137 गेंद पर 76 रन बनाए। पूरी खबर पढ़ें।