न्यूजीलैंड ए के खिलाफ तीसरे अनाधिकारिक टेस्ट के दूसरे दिन रविवार (8 नवंबर) को इंडिया ए ने पहली पारी 146 ओवर में 5 विकेट पर 464 रन बनाकर घोषित की। यशस्वी जायसवाल ने शतक जड़ा। साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, तिलक वर्मा और वाशिंगटन सुंदर ने नाबाद अर्धशतक जड़े। न्यूजीलैंड ए के लिए जैक गिब्सन ने 2 विकेट लिए।

इंडिया ए के लिए यशस्वी जायसवाल ने सबसे ज्यादा 138 गेंद पर 102 रन बनाए। लगातार दूसरी पारी में उन्होंने शतक जड़ा। साई सुदर्शन ने 255 गेंद पर 11 चौके की मदद से 88 रन बनाए। तिलक वर्मा ने 164 गेंद पर 5 चौके और 2 छक्के की मदद से 81 रन बनाकर नाबाद रहे।

जैक गिब्सन ने 73 रन देकर 2 विकेट लिए

ध्रुव जुरेल 95 गेंद पर 9 चौके और 2 छक्के की मदद से 71 रन बनाए। वाशिंगटन सुंदर ने 107 गेंद पर नाबाद 50 रन बनाए। उन्होंने 2 चौके लगाए। रविंद्र जडेजा ने 71 गेंद पर 25 रन बनाए। देवदत्त पडिक्कल ने 53 गेंद पर 15 रन बनाए। न्यूजीलैंड ए के लिए जैक गिब्सन ने 73 रन देकर 2 विकेट लिए। जेरोड मैके, डनरू फर्न्स और कैमरन पॉल ने 1-1 विकेट लिए।

यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन ने 175 रन जोड़े

इंडिया ए के लिए यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन ने 279 गेंद पर 175 रनों की साझेदारी की। वाशिंगटन सुंदर और तिलक वर्मा के बीच 202 गेंद पर 114 रनों की साझेदारी हुई। ध्रुव जुरेल और साई सुदर्शन के बीच 66 रनों की साझेदारी हुई। रविंद्र जडेजा और तिलक वर्मा के बीच 44 रनों की साझेदारी हुई। देवदत्त पडिक्कल और साई सुदर्शन के बीच 34 रनों की साझेदारी हुई। ध्रुव जुरेल और तिलक वर्मा के बीच 31 रनों की साझेदारी हुई।

यशस्वी जायसवाल ने लगातार दूसरी पारी में ठोका शतक

इंडिया ए और न्यूजीलैंड ए के बीच तीसरे अनाधिकारिक टेस्ट में यशस्वी जायसवाल ने शानदार शतक ठोका। यशस्वी जायसवाल का यह लगातार दूसी पारी में शतक है। उन्होंने 138 गेंद पर 102 रन बनाए। इस दौरान 16 चौके और 2 छक्के लगाए। पूरी खबर पढ़ें।