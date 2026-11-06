इंडिया ए के ​​खिलाफ तीसरे और आखिरी अनौपचारिक टेस्ट से ठीक पहले न्यूजीलैंड ए को झटका लगा है। लिंकन में शनिवार (7 नवंबर) से शुरू होने वाले इस अहम मुकाबले से फॉर्म में चल रहे तेज गेंदबाज साइमन कीन और फ्रेजर शीट बाहर हो गए हैं। सीरीज के पिछले दोनों मैच ड्रॉ रहे थे।

पिछले मैच के दौरान कीन के बाएं हैमस्ट्रिंग में ‘ग्रेड 2’ का टियर आ गया, जबकि शीट को बाईं तरफ चोट लग गई। अब ये दोनों खिलाड़ी अगले 3-4 हफ्तों तक नहीं खेल पाएंगे और अपनी घरेलू टीमों से जुड़ेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने एक बयान में बताया कि बेन लिस्टर भी चोट से उबरने की प्रक्रिया (रिटर्न-टू-प्ले प्रोग्राम) से गुजर रहे हैं। सेंट्रल स्टैग्स के ब्रेट रैंडेल और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के जैक गिब्सन अब तीसरे मैच के लिए टीम में बने रहेंगे और ओटागो वोल्ट्स के गेंदबाज डैनरू फर्न्स टीम में शामिल होंगे।

टिम रॉबिन्सन ए स्क्वॉड के साथ ही बने रहेंगे

लिस्टर को ऑकलैंड के साथ ट्रेनिंग के दौरान दाईं तरफ (राइट साइड) खिंचाव (स्ट्रेन) आ गया था। वेलिंगटन के बल्लेबाज टिम रॉबिन्सन ए स्क्वॉड के साथ ही बने रहेंगे, जबकि हेनरी निकोल्स अब भारत के खिलाफ चल रही वनडे सीरीज के लिए सीनियर स्क्वॉड का हिस्सा होंगे। बता दें कि तीसरे अनाधिकारिक टेस्ट में इंडिया ए के लिए जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा खेल सकते हैं। ऋषभ पंत के खेलने पर संशय है। वह समय पर फिट नहीं हो सके हैं।

न्यूजीलैंड ए स्क्वाड

आदि अशोक, मैट बॉयल, मैक्स चू (विकेटकीपर), डैनरू फर्न्स, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, जैक गिब्सन, कर्टिस हीफी, रीस मारियू, जैरोड मैके, कैम पॉल, डेल फिलिप्स, ब्रेट रैंडेल, टिम रॉबिन्सन।

डेवोन कॉनवे वनडे सीरीज से बाहर

न्यूजीलैंड की टीम भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में 1-0 से पिछड़ रही है और दूसरी ओर उसकी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब कीवी टीम का एक स्टार ओपनर डेवोन कॉनवे पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं। पहले वनडे से पूर्व अभ्यास सत्र में फील्डिंग के दौरान वह चोटिल हुए थे। पूरी खबर पढ़ें।