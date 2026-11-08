न्यूजीलैंड ए के खिलाफ लिंकन में खेले जा रहे तीसरे अनाधिकारिक टेस्ट में यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग करते हुए साई सुदर्शन ने जुझारू बल्लेबाजी की, लेकिन वह इसे बड़ी पारी में बदलने में कामयाब नहीं रहे। उन्होंने 255 गेंदों पर 11 चौके की मदद से 88 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 11 चौके लगाए। उन्होंने जरूरत से ज्यादा धीमी बल्लेबाजी की।

साई सुदर्शन पहले दिन का खेल समाप्त होने पर 205 गेंद पर 77 रन बनाकर नाबाद थे। दूसरे दिन उन्होंने 50 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 11 रन जोड़कर आउट हो गए। उन्होंने 88 रन बनाने के बाद 26 गेंद डॉट खेल गए और 27वीं पर आउट हुए। उन्होंने 228 गेंद पर 88 रन पूरे कर लिए थे। वह आउट 255वीं गेंद पर हुए। जैक गिब्सन की अंदर आती गेंद पर बोल्ड हुए।

साई सुदर्शन दूसरी बार शतक से चूके

साई सुदर्शन सीरीज में पहली बार शतक से नहीं चूके हैं। इससे पहले वह पहले टेस्ट की दूसरी पारी में 91 रन बनाकर आउट हुए थे। उन्होंने नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए 184 गेंद पर 12 चौके की मदद से 91 रन बनाए थी। इस मैच में देवदत्त पडिक्कल ने 248 गेंद पर 199 रन बनाए थे, जो नंबर 3 पर खेलने प्रबल दावेदार हैं। साई को दूसरे टेस्ट की पहली पारी में भी अच्छी शुरुआत मिली थी, लेकिन वह 41 रन बनाकर आउट हुए। साई सुदर्शन ने इस सीरीज में 0, 91, 41, 11 और 88 रनों की पारी खेली है।

यशस्वी जायसवाल ने लगातार दूसरी पारी में ठोका शतक

इंडिया ए और न्यूजीलैंड ए के बीच तीसरे अनाधिकारिक टेस्ट में यशस्वी जायसवाल ने शानदार शतक ठोका। यशस्वी जायसवाल का यह लगातार दूसी पारी में शतक है। उन्होंने 138 गेंद पर 102 रन बनाए। इस दौरान 16 चौके और 2 छक्के लगाए। पूरी खबर पढ़ें।