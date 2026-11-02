इंडिया ए और न्यूजीलैंड ए के बीच 3 मैचों की अनाधिकारिक टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच ड्रॉ की ओर बढ़ गया है। तीसरे दिन सोमवार (2 नवंबर) का खेल समाप्त होने तक इंडिया ए ने दूसरी पारी पारी में 11 ओवर में बगैर विकेट के 32 रन बना लिए। वह न्यूजीलैंड की पहली पारी में बढ़त से 46 रन दूर है। यशस्वी जायसवाल 20 और साई सुदर्शन 11 रन बनाकर क्रीज पर हैं।

इंडिया ए दिन के अंत ने बिना कोई विकेट गंवाए 11 ओवर का खेल निकाल लिया। यशस्वी के पास फॉर्म में लौटने का अच्छा मौका है। न्यूजीलैंड ए के खिलाफ अबतक तीन पारियों में वह फेल रहे हैं। वह पिछली 9 पारियों में चार बार खाता नहीं खोल सके हैं। इससे पहले दूसरे दिन पूरे दो सेशन बल्लेबाजी करने वाले मैथ्यू बॉयल और डीन फॉक्सक्रॉफ्ट तीसरे दिन सुबह के सेशन में मोहम्मद सिराज ने अनुशासित गेंदबाजी के दमपर आउट कर दिया।

न्यूजीलैंड के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने दिखाया संघर्ष

लंच से पहले इंडिया ए ने दो और विकेट लिए। इससे न्यूजीलैंड ए का स्कोर 291/7 हो गया और वह अभी भी 55 रन पीछे थी। इसके बाद न्यूजीलैंड के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने आसानी से हार नहीं मानी। क्रिस्टियन क्लार्क और फ्रेजर शीट ने 40 से ज्यादा रन जोड़े और अपनी टीम को बढ़त दिला दी। इन दोनों को मुकेश कुमार ने आउट किया, जिन्होंने फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में 12वीं बार एक पारी में 5 विकेट लिए।

जैरोड मैके और जायडन लेनॉक्स ने 24.5 ओवरों में 55 रन जोड़े

इसके बाद आखिरी विकेट के लिए जुझारू साझेदारी ने इंडिया ए के खिलाड़ियों के धैर्य की परीक्षा ली। जैरोड मैके और जायडन लेनॉक्स ने दूसरे सेशन को आधा घंटा और खींच लिया और आखिरी सेशन में भी एक घंटे से ज्यादा बल्लेबाजी की। उन्होंने 24.5 ओवरों में 55 रन जोड़े। न्यूजीलैंड ए टीम ने पहली पारी में 132.5 ओवर में 424 रन बनाए और 74 रनों की बढ़त हासिल की।

न्यूजीलैंड ए पहली पारी में 424 पर आउट

इंडिया ए के खिलाफ दूसरे अनाधिकारिक टेस्ट के तीसरे दिन सोमवार, 2 नवंबर को न्यूजीलैंड ए पहली पारी में 132.5 ओवर में 424 रनों पर आउट हो गई। उसे 74 रनों की बढ़त हासिल हुई। मैथ्यू बॉयल ने शतक जड़ा और डीन फॉक्सक्राफ्ट शतक से चूक गए। पूरी खबर पढ़ें।