न्यूजीलैंड एक खिलाफ पहले अनाधिकारिक टेस्ट की दूसरी पारी में इंडिया ए के ओपनर केएल राहुल अजीब तरीके से आउट हुए। वह प्लेडऑन से बचने चक्कर में बल्ला स्टंप पर मार बैठे और हिट विकेट हो गए। मामला भारत की दूसरी पारी के पांचवें ओवर की चौथी गेंद का है। फ्रेजर शीट की गेंद पर पहली पारी की तरह राहुल ने फ्रंटफुट आगे निकाला और ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद को खेलने का प्रयास किया।

बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद अंदर की ओर आई। राहुल को लगा कि गेंद स्टंप पर लगेगी। उन्होंने हड़बड़ी में बल्ला लगाकर गेंद को स्टंप लगने से रोकने की कोशिश की। इस दौरान उनका बल्ला ऑफ स्टंप पर लग गया। राहुल ने पवेलियन लौटने से पहले अपने साथी देवदत्त पडिक्कल और अंपायर को बैट दिखाकर बताया कि वह हिट विकेट हो गए हैं। नीचे केएल राहुल के हिट विकेट होने का पूरा वीडियो देख सकते हैं।



Kl rahul dismissed on 4 run against NZ A pic.twitter.com/qbHMHQvwVC — 5tumps (@5tumps_official) October 25, 2026

ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद पर राहुल आउट

राहुल दोनों पारियों में ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को छेड़ने के प्रयास में आउट हुए। आमतौर पर वह अपने कदमों का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। कम से कम बैलेंस खोए बगैर वह गेंद तो नहीं छेड़ते। दोनों पारियों में ऐसा लगा कि पिछला पैर अपनी जगह से हिल गया था, इसलिए पुश पर उनका कोई कंट्रोल नहीं रहा।

भारतीय ओपनर फिर फेल

न्यूजीलैंड ए के खिलाफ पहले अनाधिकारिक टेस्ट में पहली पारी में खाता नहीं खोल सके केएल राहुल दूसरी पारी में हिट विकेट हो गए। वह सिर्फ 4 रन ही बना सके। यशस्वी जायसवाल ने पहली पारी में 17 रन बनाए थे। वह दूसरी पारी में 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। न्यूजीलैंड ए ने पहली पारी में 317 रन बनाए। 204 रनों से पिछड़ने के बाद इंडिया ए की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पूरी खबर पढ़ें।