इंडिया ए और न्यूजीलैंड ए के बीच 3 मैचों की अनाधिकारिक टेस्ट सीरीज का पहला मैच ड्रॉ रहा। इंडिया ए मंगलवार (27 अक्टूबर) को आखिरी दिन खराब रौशनी के कारण 1 विकेट से जीत से दूर रह गई। इसके कारण 18 ओवर का खेल नहीं हुआ। पहली पारी में 113 रनों पर आउट होने के बाद इंडिया ए दो दिनों तक मैच में पीछे थी। न्यूजीलैंड ए ने पहली पारी में 317 रन बनाकर 204 रनों की बढ़त हासिल की थी तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया ए मैच भी नहीं बचा पाएगी, लेकिन देवदत्त पडिक्कल, यश राठौड़ और आकिब नबी के दमपर उसने दमदार वापसी करते हुए जीत के करीब पहुंचा दिया।

देवदत्त पडिक्कल ने दूसरी पारी में 199 रनों की पारी खेली। पहली पारी में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 32 रन बनाए थे। पडिक्कल के अलावा यश राठौड़ ने दोनों पारियों में अच्छी बल्लेबाजी की। उन्होंने पहली पारी में 44 रन बनाए थे और इंडिया ए को 100 रन से पहले आउट होने से बचा लिया। इसके बाद दूसरी पारी में उन्होंने 66 रन बनाए।

साई सुदर्शन-वाशिंगटन सुंदर का अहम योगदान

दूसरी पारी में साई सुदर्शन ने 91 और वाशिंगटन सुंदर ने 52 रन बनाकर अहम योगदान दिया। इंडिया ए के पुछल्ले बल्लेबाजों का भी योगदान अहम रहा। आकिब नबी 38, आकाशदीप नाबाद 25 और अंशुल कम्बोज 23 रनों की मदद से इंडिया ए दूसरी पारी में 516 रनों तक पहुंचने में सफल रहा। उसने न्यूजीलैंड ए को 313 रनों का लक्ष्य दिया।

आकिब नबी ने झटके 3-3 विकेट

न्यूजीलैंड ए की दूसरी पारी में आकिब नबी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए शुरुआत में ही 3 विकेट झटक लिए। पहली पारी में भी उन्होंने 3 विकेट लिए। उनके अलावा देवदत्त पडिक्कल ने 2 विकेट लिए। अंशुल कम्बोज, आकाशदीप, मुकेश चौधरी और वाशिंगटन सुंदर ने 1-1 विकेट लिए। न्यूजीलैंड ए की ओर से ओपनर कर्टिस हीफी अंत तक क्रीज पर अड़े रहे। वह 90 रन बनाकर नाबाद रहे। उनके अलावा डीन फॉक्सक्रॉफ्ट ही थोड़ा बहुत संघर्ष दिखा सके। उन्होंने 42 रन बनाए। न्यूजीलैंड ए ने दूसरी पारी में 65 ओवर में 9 विकेट पर 187 रन बनाए। उसे 126 रन और चाहिए थे।

पडिक्कल ने 199 रन ठोक राहुल, अय्यर-गिल को छोड़ा पीछे

देवदत्त पडिक्कल ने केवल 128 गेंदों में एक छक्के के साथ अपना शतक पूरा किया और फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में इंडिया ए के लिए 1000 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। इंडिया ए के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में भारतीय टेस्ट के कप्तान शुभमन गिल, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, रोहन गावस्कर, केएल भरत और ध्रुव जुरेल को पीछे छोड़ दिया। पूरी खबर पढ़ें।