न्यूजीलैंड ए के खिलाफ पहले अनाधिकारिक टेस्ट के पहले दिन शनिवार (24 अक्टूबर) को इंडिया ए टीम बैकफुट पर दिखाई दी। वह दूसरे सत्र में 39.3 ओवर में 113 रन पर आउट हो गई। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल और वाशिंगटन सुंदर जैसे बल्लेबाज पूरी तरह से फेल रहे। ये खिलाड़ी भारत की उस टेस्ट टीम का हिस्सा हैं, जो न्यूजीलैंड से नवंबर के अंत में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी।

इंडिया ए की तरफ से केवल देवदत्त पडिक्कल 77 गेंद पर 32 और यश राठौड़ 49 गेंद पर 44 रन ही थोड़ा संघर्ष दिखा पाए। पहले सत्र में 52 रन पर 4 विकेट गंवाने के बाद इंडिया ए की पारी दूसरे सत्र में ऐसी लड़खड़ाई कि लगा 100 रन से पहले ही आउट ह जाएगी, लेकिन यश राठौड़ ने 3 चौके और 3 छक्के लगाकर स्कोर को 100 के पार पहुंचा दिया। न्यूजीलैंड के लिए साइमन कीन ने 5 विकेट झटके।

केएल राहुल नहीं खोल पाए खाता

न्यूजीलैंड ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। केएल राहुल तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर पवेलियन लौट गए। आठ गेंदों का सामना करने के बाद भी राहुल खाता नहीं खोल पाए। इसके बाद यशस्वी जायसवाल और देवदत्त पडिक्कल के बीच 30 रनों की साझेदारी हुई। जायसवाल के तौर पर इंडिया ए का दूसरा विकेट गिया। तब स्कोर 14.2 ओवर में 35 रन था।

साई सुदर्शन का भी खाता नहीं खुला

इसके बाद साई सुदर्शन क्रीज पर आए और 13 गेंदों तक संघर्ष करने के बाद बगैर खाता खोले पवेलियन लौट गए। कप्तान ध्रुव जुरेल ने भी निराश किया। वह सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इससे इंडिया ए का स्कोर 23.1 ओवर में 52 रन पर 4 विकेट हो गया। लंच तक इंडिया ए का स्कोर 28 ओवर में 4 विकेट पर 55 रन था। देवदत्त पडिक्कल 32 और यश राठौड़ 1 रन बनाकर क्रीज पर थे।