न्यूजीलैंड एक खिलाफ पहले अनाधिकारिक टेस्ट में इंडिया ए शानदार वापसी करते हुए जीत के करीब है। पहली पारी में मात्र में 113 रन पर आउट होने के बाद इंडिया ए ने दूसरी पारी में 516 रन बनाए। उसने न्यूजीलैंड को 313 रनों का लक्ष्य दिया, जिसके 8 विकेट 160 रन पर गिर गए। इंडिया ए को जीत के करीब पहुंचाने में देवदत्त पडिक्कल की भूमिका अहम रही।

देवदत्त पडिक्कल ने बल्ले के बाद गेंद से योगदा देते हुए 2 विकेट झटके। पडिक्कल ने चौथे दिन मंगलवार (27 अक्टूबर) को आखिरी सत्र में फ्रेजर शीट और जैक गिब्सन को पवेलियन भेजा। उन्होंने दोनों ही खिलाड़ियों को केएल राहुल के हाथों कैच कराया। पडिक्कल ने 4 ओवर में 2 मेडन करते हुए 7 रन देकर 2 विकेट झटक लिए।

देवदत्त पडिक्कल ने बल्ले से भी दिखाया दम

इससे पहले देवदत्त पडिक्कल ने इंडिया ए की दूसरी पारी में 248 गेंद पर 24 चौके और 3 छक्कों की मदद से 199 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने साई सुदर्शन 184 गेंद पर 91 रन के साथ 340 गेंद पर 315 रन जोड़े। फिर यश राठौड़ 66 रन के साथ 142 गेंद पर 142 रनों की साझेदारी की। पडिक्कल ने पहली पारी में अच्छी बल्लेबाजी की थी। हालांकि, उसे बड़ी पारी में नहीं बदल पाए थे। उन्होंने 32 रन बनाए थे। पडिक्कल ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है फिलहाल वह न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान नंबर 3 पर खेलते दिखाई दे रहे हैं। साई सुदर्शन का पत्ता कटता दिखा दे रहा है।

पडिक्कल ने 199 रन ठोक राहुल, अय्यर-गिल को छोड़ा पीछे

देवदत्त पडिक्कल ने केवल 128 गेंदों में एक छक्के के साथ अपना शतक पूरा किया और फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में इंडिया ए के लिए 1000 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। इंडिया ए के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में भारतीय टेस्ट के कप्तान शुभमन गिल, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, रोहन गावस्कर, केएल भरत और ध्रुव जुरेल को पीछे छोड़ दिया। पूरी खबर पढ़ें।