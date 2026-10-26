देवदत्त पडिक्कल और साई सुदर्शन की अच्छी बल्लेबाजी ने इंडिया ए की न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले अनाधिकारिक मैच के तीसरे दिन सोमवार (26 अक्टूबर) को वापसी कर दी। हालांकि, साई सुदर्शन शतक और देवदत्त पडिक्कल दोहरा शतक से चूक गए। पहली पारी में प्रभावित करने के बाद यश राठौड़ ने दूसरी पारी में भी अर्धशतक जड़ दिया, लेकिन कप्तान ध्रुव जुरेल दूसरी पारी में भी नहीं चल सके।

इंडिया ए ने तीसरे दिन 2 विकेट पर 106 रन से आगे खेलना शुरू किया। देवदत्त पडिक्कल और साई सुदर्शन ने तीसरे विकेट के लिए 340 गेंद पर 215 रनों की साझेदारी की। इसमें पडिक्कल का 156 गेंदों पर 118 रनों का योगदान रहा। वहीं साई सुदर्शन ने 184 गेंद पर 91 रनों का योगदान दिया। उन्होंने 184 गेंद पर 12 चौके लगाए। साई का विकेट 61वें ओवर की दूसरी गेंद पर गिरा। इंडिया ए का स्कोर 225 रन था।

ध्रुव जुरेल दूसरी पारी में भी फेल

साई सुदर्शन के आउट होने के बाद ध्रुव जुरेल बल्लेबाजी के लिए आए। वह 12 गेंद पर 2 रन बनाकर आउट हुए। पहली पारी में वह 1 रन बनाकर आउट हुए थे। इसके बाद यश राठौड़ क्रीज पर आए। देवदत्त पडिक्कल के साथ उन्होंने 142 गेंद पर 142 रनों की साझेदारी की। पडिक्कल ने इस साझेदारी में 76 गेंद पर 81 रन बनाए। यश राठौड़ ने 66 गेंद पर 61 रन बनाए।

देवदत्त पडिक्कल ने 248 गेंद पर 199 रन बनाए

देवदत्त पडिक्कल ने 248 गेंद पर 24 चौके और 3 छक्कों की मदद से 199 रन बनाए। तीसरे दिन चायकाल तक इंडिया ए ने दूसरी पारी में 90 ओवर में 5 विकेट पर 377 रन बना लिए। 173 रनों की बढ़त हो गई है। यश राठौड़ 70 गेंद पर 66 और वाशिंगटन सुंदर 2 रन बनाकर नाबाद रहे।

भारतीय ओपनर फिर फेल

न्यूजीलैंड ए के खिलाफ पहले अनाधिकारिक टेस्ट में पहली पारी में खाता नहीं खोल सके केएल राहुल दूसरी पारी में हिट विकेट हो गए। वह सिर्फ 4 रन ही बना सके। यशस्वी जायसवाल ने पहली पारी में 17 रन बनाए थे। वह दूसरी पारी में 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। न्यूजीलैंड ए ने पहली पारी में 317 रन बनाए। 204 रनों से पिछड़ने के बाद इंडिया ए की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पूरी खबर पढ़ें।