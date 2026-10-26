देवदत्त पडिक्कल ने सोमवार (26 अक्टूबर) को लिंकन के बर्ट सटक्लिफ ओवल में न्यूजीलैंड ए के खिलाफ पहले अनौपचारिक टेस्ट में अपना 12वां फर्स्ट-क्लास शतक जड़ा। वह एक बड़ा दोहरा शतक लगाने के बहुत करीब पहुंचकर भी उससे चूक गए, लेकिन उनकी इस पारी की बदौलत इंडिया ए ने बढ़त हासिल कर ली।

तीसरे दिन इंडिया ए ने अपनी दूसरी पारी 2 विकेट पर 106 रन से आगे खेलना शुरू किया। पडिक्कल ने रविवार (25 अक्टूबर) के स्कोर 56 रनों से आगे खेलते हुए, केवल 128 गेंदों में एक छक्के के साथ अपना शतक पूरा किया। इस पारी के दौरान पडिक्कल ने फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में इंडिया ए के लिए 1000 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया।

गौतम गंभीर शीर्ष पर

पडिक्कल ने इंडिया ए के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में भारतीय टेस्ट के कप्तान शुभमन गिल, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, रोहन गावस्कर, केएल भरत और ध्रुव जुरेल को पीछे छोड़ दिया। इंडिया ए के लिए सबसे ज्यादा रन गौतम गंभीर ने बनाए हैं। अभिमन्यु ईश्वरन दूसरे और चेतेश्वर पुजारा तीसरे नंबर पर हैं। नीचे पूरी लिस्ट देख सकते हैं।

इंडिया ए के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी

खिलाड़ीसमयमैचपारीनॉट आउटरनसर्वोच्च स्कोरऔसतगेंदस्ट्राइक रेट100500चौकाछक्का
गौतम गंभीर2001-201330484211913148.152603+57.7880202+3+
अभिमन्यु ईश्वरन2018-202532511190923338.18343255.6267102189
चेतेश्वर पुजारा2006-2022223141555306*57.59308150.474911763
पार्थिव पटेल2002-201826264133616460.72215062.135601685
प्रियांक पंचाल2017-202217250129020651.6241653.3946213918
बी साई सुदर्शन2023-202615*272126316850.52234453.885531512
करुण नायर2014-202520333122220440.73230253.082711673
अंबाती रायुडू2003-201521337121810546.841538+60.4454112+13+
हनुमा विहारी2017-202115266114614857.3224850.9731021269
आकाश चोपड़ा2002-2007142131118239*62.111234+47.0836463+4+
देवदत्त पडिक्कल2021-202615*260111419942.84186859.633501325
ध्रुव जुरेल2023-202612*2041113141*69.56177862.5948210820
केएस भरत2018-202421275110814250.36151373.2344212325
रोहन गावस्कर1998-200418243102817348.95193053.2644192+11+
शुभमन गिल2018-202491521016204*78.15144970.1135211314
श्रेयस अय्यर2015-202515231970202*44.09120880.2923012425
केएल राहुल2013-202612*211963176*48.15181053.22611218

यश राठौड़ ने दूसरी पारी में जड़ा बेहतरीन अर्धशतक

न्यूजीलैंड ए के खिलाफ पहले टेस्ट में यश राठौड़ ने प्रभावित किया है। 26 साल के इस बल्लेबाज ने दूसरी पारी में 72 गेंद पर 8 चौके की मदद से 66 रन बनाए। पहली पारी में उन्होंने 49 गेंद पर नाबाद 44 रन बनाए थे। पूरी खबर पढ़ें