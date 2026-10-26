देवदत्त पडिक्कल ने सोमवार (26 अक्टूबर) को लिंकन के बर्ट सटक्लिफ ओवल में न्यूजीलैंड ए के खिलाफ पहले अनौपचारिक टेस्ट में अपना 12वां फर्स्ट-क्लास शतक जड़ा। वह एक बड़ा दोहरा शतक लगाने के बहुत करीब पहुंचकर भी उससे चूक गए, लेकिन उनकी इस पारी की बदौलत इंडिया ए ने बढ़त हासिल कर ली।

तीसरे दिन इंडिया ए ने अपनी दूसरी पारी 2 विकेट पर 106 रन से आगे खेलना शुरू किया। पडिक्कल ने रविवार (25 अक्टूबर) के स्कोर 56 रनों से आगे खेलते हुए, केवल 128 गेंदों में एक छक्के के साथ अपना शतक पूरा किया। इस पारी के दौरान पडिक्कल ने फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में इंडिया ए के लिए 1000 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया।

गौतम गंभीर शीर्ष पर

पडिक्कल ने इंडिया ए के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में भारतीय टेस्ट के कप्तान शुभमन गिल, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, रोहन गावस्कर, केएल भरत और ध्रुव जुरेल को पीछे छोड़ दिया। इंडिया ए के लिए सबसे ज्यादा रन गौतम गंभीर ने बनाए हैं। अभिमन्यु ईश्वरन दूसरे और चेतेश्वर पुजारा तीसरे नंबर पर हैं। नीचे पूरी लिस्ट देख सकते हैं।

इंडिया ए के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी

खिलाड़ी समय मैच पारी नॉट आउट रन सर्वोच्च स्कोर औसत गेंद स्ट्राइक रेट 100 50 0 चौका छक्का गौतम गंभीर 2001-2013 30 48 4 2119 131 48.15 2603+ 57.7 8 8 0 202+ 3+ अभिमन्यु ईश्वरन 2018-2025 32 51 1 1909 233 38.18 3432 55.62 6 7 10 218 9 चेतेश्वर पुजारा 2006-2022 22 31 4 1555 306* 57.59 3081 50.47 4 9 1 176 3 पार्थिव पटेल 2002-2018 26 26 4 1336 164 60.72 2150 62.13 5 6 0 168 5 प्रियांक पंचाल 2017-2022 17 25 0 1290 206 51.6 2416 53.39 4 6 2 139 18 बी साई सुदर्शन 2023-2026 15* 27 2 1263 168 50.52 2344 53.88 5 5 3 151 2 करुण नायर 2014-2025 20 33 3 1222 204 40.73 2302 53.08 2 7 1 167 3 अंबाती रायुडू 2003-2015 21 33 7 1218 105 46.84 1538+ 60.4 4 5 4 112+ 13+ हनुमा विहारी 2017-2021 15 26 6 1146 148 57.3 2248 50.97 3 10 2 126 9 आकाश चोपड़ा 2002-2007 14 21 3 1118 239* 62.11 1234+ 47.08 3 6 4 63+ 4+ देवदत्त पडिक्कल 2021-2026 15* 26 0 1114 199 42.84 1868 59.63 3 5 0 132 5 ध्रुव जुरेल 2023-2026 12* 20 4 1113 141* 69.56 1778 62.59 4 8 2 108 20 केएस भरत 2018-2024 21 27 5 1108 142 50.36 1513 73.23 4 4 2 123 25 रोहन गावस्कर 1998-2004 18 24 3 1028 173 48.95 1930 53.26 4 4 1 92+ 11+ शुभमन गिल 2018-2024 9 15 2 1016 204* 78.15 1449 70.11 3 5 2 113 14 श्रेयस अय्यर 2015-2025 15 23 1 970 202* 44.09 1208 80.29 2 3 0 124 25 केएल राहुल 2013-2026 12* 21 1 963 176* 48.15 1810 53.2 2 6 1 121 8

यश राठौड़ ने दूसरी पारी में जड़ा बेहतरीन अर्धशतक

न्यूजीलैंड ए के खिलाफ पहले टेस्ट में यश राठौड़ ने प्रभावित किया है। 26 साल के इस बल्लेबाज ने दूसरी पारी में 72 गेंद पर 8 चौके की मदद से 66 रन बनाए। पहली पारी में उन्होंने 49 गेंद पर नाबाद 44 रन बनाए थे। पूरी खबर पढ़ें।