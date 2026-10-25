देवदत्त पडिक्कल और साई सुदर्शन की जोड़ी ने रविवार (25 अक्टूबर) को इंडिया ए की न्यूजीलैंड ए के खिलाफ पहले अनाधिकारिक टेस्ट में वापसी कराने की कोशिश की। न्यूजीलैंड ए ने पहली पारी में 317 रन बनाए। 204 रनों से पिछड़ने के बाद इंडिया ए की शुरुआत खराब रही। दोनों ओपनर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल सस्ते में पवेलियन लौट गए, लेकिन इसके बाद पडिक्कल और साई ने सुनिश्चित किया कि इंडिया ए को एक भी झटका न लगे।

इंडिया ए ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक दूसरी पारी में 36 ओवर में 2 विकेट पर 106 रन बना लिए। वह अभी भी न्यूजीलैंड ए से 98 रन पीछे है। पडिक्कल 9 चौके की मदद से 89 गेंद पर 56 रन बनाकर क्रीज पर हैं। साई सुदर्शन ने 104 गेंद पर 5 चौके की मदद से 30 रन बनाए हैं। दोनों ने 188 गेंद यानी 31.2 ओवर बल्लेबाजी करके 96 रन जोड़े।

रीस मारियू ने 76 रन बनाए

यशस्वी जायसवाल 5 और केएल राहुल 4 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड ए के लिए साइमन कीन और फ्रेजर शीट ने विकेट लिए। इससे पहले न्यूजीलैंड ए ने पहली पारी में 89.3 ओवर में 317 रन बनाए। कप्तान रीस मारियू ने 137 गेंद पर 12 चौके की मदद से 76 रन बनाए। डीन फॉक्सक्रॉफ्ट ने 79 गेंद पर 7 चौके की मदद से 51 रन बनाए।

अंशुल कम्बोज और आकिब नबी ने 3-3 विकेट लिए

कर्टिस हीफी ने 134 गेंद पर 3 चौके की मदद से 44 और क्रिस्टियन क्लार्क ने 67 गेंद पर 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 42 रन बनाए। मिचेल हे ने 36 गेंद पर 24 रन बनाए। इंडिया ए के लिए अंशुल कम्बोज और आकिब नबी ने 3-3 विकेट लिए। आकाशदीप ने 2 और मुकेश चौधरी और वाशिंगटन सुंदर ने 1-1 विकेट लिए।

भारतीय ओपनर फिर फेल

न्यूजीलैंड ए के खिलाफ पहले अनाधिकारिक टेस्ट में पहली पारी में खाता नहीं खोल सके केएल राहुल दूसरी पारी में हिट विकेट हो गए। वह सिर्फ 4 रन ही बना सके। यशस्वी जायसवाल ने पहली पारी में 17 रन बनाए थे। वह दूसरी पारी में 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। न्यूजीलैंड ए ने पहली पारी में 317 रन बनाए। 204 रनों से पिछड़ने के बाद इंडिया ए की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पूरी खबर पढ़ें।