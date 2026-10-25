इंडिया ए के खिलाफ पहले अनाधिकारिक टेस्ट में न्यूजीलैंड ए मजबूत स्थिति में है। लिंकन के बर्ट सटक्लिफ ओवल स्टेडियम में दूसरे दिन रविवार (25 अगस्त) को न्यूजीलैंड ए की टीम पहली पारी में 317 रनों पर आउट हो गई। उसने 204 रनों की बढ़त हासिल की। इंडिया ए के लिए अंशुल कम्बोज और आकिब नबी ने 3-3 विकेट लिए। आकाशदीप को 2 सफलताएं मिलीं।

न्यूजीलैंड ए के लिए कप्तान रीस मारियू ने सबसे ज्यादा 137 गेंद पर 76 रन बनाए। उन्होंने कर्टिस हीफी 134 गेंद पर 44 रन के साथ पहले विकेट के लिए 132 रन जोड़े। इसके बाद न्यूजीलैंड के 3 विकेट 133 रन पर हो गए। जेडेन लेनॉक्स और टिम रॉबिन्सन लगातार दो गेंदों पर आउट हो गए। पहले दिन हीफी 37 रन बनाकर नाबाद थे। दूसरे दिन अपने स्कोर में 7 रन और जोड़कर पवेलिन लौट गए।

फॉक्सक्रॉफ्ट-हे के बीच 65 गेंद पर 43 रनों की साझेदारी

इसके बाद मैथ्यू बॉयल 31 गेंद पर 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। फिर डीन फॉक्सक्रॉफ्ट और मिचेल हे के बीच 65 गेंद पर 43 रनों की साझेदारी हुई। हे 36 गेंद पर 4 चौके की मदद से 24 रन बनाए। साइमन कीन 4 रन बनाकर आउट हुए और न्यूजीलैंड का स्कोर 7 विकेट पर 218 रन हो गया। इसके बाद डीन फॉक्सक्रॉफ्ट और क्रिस्टियन क्लार्क के बीच 56 गेंद पर 33 रनों की साझेदारी हुई।

अंशुल कम्बोज और आकिब नबी ने 3-3 विकेट लिए

फॉक्सक्रॉफ्ट 79 गेंद पर 7 चौके की मदद से 51 रन बनाए। तब न्यूजीलैंड ए का स्कोर 8 विकेट पर 251 रन था। क्लार्क ने फ्रेजर शीट के साथ 48 गेंद पर 34 रन जोड़े। शीट 7 रन बनाकर आउट हुए। क्लार्क ने जैक गिब्सन के साथ आखिरी विकेट के लिए 32 गेंद पर 32 रन जोड़े। क्लार्क आखिरी विकेट के तौर पर आउट हुए। उन्होंने 67 गेंद पर 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 42 रन बनाए। गिब्सन 6 रन बनाकर नाबाद रहे। इंडिया ए के लिए अंशुल कम्बोज और आकिब नबी ने 3-3 विकेट लिए। आकाशदीप ने 2 विकेट लिए। मुकेश चौधरी और वाशिंगटन सुंदर ने 1-1 विकेट लिए।

तिलक वर्मा-नितीश रेड्डी ने कीवी टीम से छीन ली जीत

दूसरे टी20 मैच में कीवी टीम के खिलाफ तिलक वर्मा और नितीश कुमार रेड्डी ने 7वें विकेट के लिए 30 गेंदों पर 69 रन की साझेदारी करते हुए भारत को जीत दिला दी। तिलक वर्मा को उनकी नाबाद अर्धशतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पूरी खबर पढ़ें।