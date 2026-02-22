भारतीय जूनियर महिला टीम ने वुमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का खिताब जीत लिया है। पहले खेलते हुए इस मैच में भारतीय टीम 7 विकेट पर 134 रन ही बना पाई थी। जवाब में इस टूर्नामेंट में फाइनल तक अजेय रही बांग्लादेश की टीम 88 रन ही बना पाई और ढेर हो गई। इस तरह भारत ने 46 रन से मुकाबला जीता और राधा यादव की कप्तानी में जूनियर महिला टीम एशिया की चैंपियन बनी।

बॉलर्स ने किया बांग्लादेश को पस्त

भारत के लिए पहली पारी में जहां तेजल हसबनीस ने 51 रन की नाबाद पारी खेली थी। वहीं गेंदबाजी में प्रेमा रावत ने कमाल का प्रदर्शन किया। उन्होंने 4 ओवर में 12 रन देकर 3 विकेट लिए। उन्होंने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई।

भारत के लिए सभी बॉलर्स का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला। भारतीय कप्तान राधा यादव को 4 ओवर में 16 रन देकर एक विकेट मिला। वहीं तनुजा कंवर और सोनिया मेंढिया को 2-2 विकेट मिले, मिन्नू मणि और साइम ठाकोर को 1-1 विकेट मिला। बांग्लादेश की पूरी टीम 19.1 ओवर में 88 रन पर ढेर हो गई और टीम इंडिया एशिया की चैंपियन बनी।

Champions. Once more. 🏆



India A seal back-to-back titles with a 46-run win over Bangladesh A 🇮🇳✨ #SonySportsNetwork #GirlsRising | DP World Women’s Asia Cup Rising Stars 2026 pic.twitter.com/lf5vd1eDeM — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) February 22, 2026

इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया के प्रदर्शन की बात करें तो ग्रुप स्टेज में भारत का आगाज खराब था। पहले मैच में ही टीम यूएई से हार गई थी। उसके बाद पाकिस्तान को धूल चटाते हुए राधा यादव की इस टीम ने पहली जीत दर्ज की। फिर नेपाल को 7 विकेट से हराते हुए भारत ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। फिर सेमीफाइनल में श्रीलंका और अब फाइनल में अजेय बांग्लादेश को हराकर टीम इंडिया चैंपियन बनी।

यह भी पढ़ें- T20 World Cup: टीम इंडिया के सेमीफाइनल वेन्यू पर सस्पेंस, भारत-पाकिस्तान पहुंचे तो कब और कहां होगा मैच

यह भी पढ़ें- IND vs SA: टीम इंडिया में एक बदलाव, भारत-साउथ अफ्रीका सुपर 8 मैच की संभावित प्लेइंग 11