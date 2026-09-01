ऑस्ट्रेलिया ए की टीम सितंबर-अक्टूबर 2026 में भारत का दौरा करेगी। इस दौरे पर ऑस्ट्रेलिया ए और इंडिया ए के बीच दो अनाधिकारिक टेस्ट मैच होंगे (4 दिवसीय) और तीन मैचों की अनाधिकारिक वनडे सीरीज खेली जाएगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस दौरे के लिए कंगारू टीम के वनडे और 4 दिवसीय टेस्ट स्क्वाड का ऐलान किया है।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इन दो चार दिवसीय टेस्ट मैचों के लिए इस लिहाज से खिलाड़ियों का चयन किया है कि आगामी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए भी कुछ खिलाड़ी तैयार हो सकें। ब्रेंडन डॉग्गेट, झाय रिचर्डसन, टॉड मर्फी जैसे कई ऐसे खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा हैं। वहीं वनडे टीम में बेन ड्वारशुइस, मिच ओवेन, निखिल चौधरी, तनवीर संघा जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं।

ऑस्ट्रेलिया ए का टेस्ट स्क्वाड

ब्रेंडन डॉग्गेट, जैक एडवर्ड्स, पीटर हैंड्सकॉम्ब, सैम हार्पर, लियाम हैचर, कैम्पबेल केल्लावे, सैम कोन्सटास, नाथन मैकस्वीनी, टॉड मर्फी, फर्गस ओ नील, जोश फिलिप, झाय रिचर्डसन, कोरी रोच्चीकिओली, जेसन संघा, लियाम स्कॉट।

ऑस्ट्रेलिया ए का वनडे स्क्वाड

माहली बीयर्डमैन, निखिल चौधरी, बेन ड्वारशुइस, जैक एडवर्ड्स, एरोन हार्डी, स्पेन्सर जॉनसन, सैम कोन्सटास, नाथन मैकस्वीनी, टॉड मर्फी, मिच ओवेन, जोश फिलिप, तनवीर संघा, लियाम स्कॉट, लाचलन शॉ।

IND A vs AUS A सीरीज का पूरा शेड्यूल

टेस्ट

पहला अनाधिकारिक टेस्ट: 22-25 सितंबर 2026, पुडुचेरी (सुबह 9.30 बजे, IST)

22-25 सितंबर 2026, पुडुचेरी (सुबह 9.30 बजे, IST) दूसरा अनाधिकारिक टेस्ट: 29 सितंबर-2 अक्टूबर 2026, पुडुचेरी (सुबह 9.30 बजे, IST)

वनडे

पहला अनाधिकारिक वनडे: 6 अक्टूबर 2026, पुडुचेरी (सुबह 9.30 बजे, IST)

6 अक्टूबर 2026, पुडुचेरी (सुबह 9.30 बजे, IST) दूसरा अनाधिकारिक वनडे: 9 अक्टूबर 2026, पुडुचेरी (सुबह 9.30 बजे, IST)

9 अक्टूबर 2026, पुडुचेरी (सुबह 9.30 बजे, IST) तीसरा अनाधिकारिक वनडे: 11 अक्टूबर 2026, पुडुचेरी (सुबह 9.30 बजे, IST)

ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम से 5 खिलाड़ियों की छुट्टी, 2023 वर्ल्ड कप फाइनल का हीरो भी शामिल; कमिंस-स्टार्क जिम्बाब्वे सीरीज से बाहर

ऑस्ट्रेलिया को पिछली दो वनडे सीरीज में पाकिस्तान और बांग्लादेश से हार झेलनी पड़ी थी। अब आगामी जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका दौरे पर होने वाली वनडे सीरीज के लिए कंगारू टीम में बड़े बदलाव दिखे हैं। पांच खिलाड़ियों को टीम से बाहर किया गया है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





