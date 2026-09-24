इंडिया ए के खिलाफ पहले अनौपचारिक टेस्ट मैच के तीसरे दिन के अंत तक ऑस्ट्रेलिया ए का बुरा हाल हो गया है। कंगारू टीम ने 363 रन के लक्ष्य के सामने दिन का खेल खत्म होने तक 55 रन पर 2 विकेट गंवा दिए हैं। भारत के लिए तुषार देशपांडे और तनुष कोटियान ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए 1-1 विकेट झटका। भारत को जीत के लिए अब चौथे व आखिरी दिन 8 विकेट चाहिए हैं।

वहीं ऑस्ट्रेलिया ए की टीम अभी लक्ष्य से 308 रन पीछे है। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 363 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कंगारू टीम ने 6 रन पर ही अपना पहला विकेट गंवा दिया था। तुषार देशपांडे ने कैम्पबेल केल्लावे को बिना खाता खोले ही पवेलियन वापस भेज दिया था। उसके बाद दूसरे ओपनर सैम कोन्सटास सेट होते नजर आ रहे थे।

दिन के अंत में जब कोन्सटास और नाथन मैकस्वीनी के बीच 47 रन की साझेदारी हो चुकी थी, तब तनुष कोटियान ने सैम कोन्सटास को पवेलियन भेज दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने दिन के अंत तक अपने दो विकेट गंवा दिए। तीसरे दिन स्टम्प्स तक मैकस्वीनी 23 और कप्तान पीटर हैंड्सकॉम्ब 0 पर नाबाद हैं।

भारतीय टीम ने बनाई 362 रन की बढ़त

भारत ने अपनी पहली पारी में 334 रन बनाए थे। कुमार कुशाग्र ने बेहतरीन 113 रन की शतकीय पारी खेली थी। साई सुदर्शन और तनुष कोटियान ने अर्धशतक जड़े थे। जवाब में शम्स मुलानी के 4 विकेट की बदौलत ऑस्ट्रेलियाई टीम 171 रन पर ढेर हो गई और इंडिया ए को 163 रन की बढ़त मिली। भारतीय टीम भी दूसरी पारी में 200 रन के पार नहीं पहुंची और 199 पर सिमट गई। इस तरह भारत की कुल बढ़त 362 रन की हो गई और ऑस्ट्रेलिया को 363 रन का लक्ष्य मिला।

इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच खेले जा रहे दो मैचों की सीरीज के पहले अनाधिकारिक टेस्ट मैच का चौथा व आखिरी दिन 25 सितंबर (शुक्रवार) को होगा। अब देखना होगा कि भारतीय गेंदबाज कितनी जल्दी कंगारू टीम को समेटते हैं। दूसरी पारी में अब तक शम्स मुलानी, अंशुल कम्बोज और प्रफुल हिंगे को विकेट की तलाश है। पहली पारी में शम्स ने 4, तनुष-तुषार ने 2-2 और अंशुल व प्रफुल ने 1-1 विकेट झटका था।

IND A vs AUS A: पडिक्कल का पचासा, कुशाग्र ने फिर किया कमाल; भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 363 का लक्ष्य

इंडिया ए ने ऑस्ट्रेलिया ए के सामने पहले अनौपचारिक टेस्ट मैच में 363 रनों का लक्ष्य रखा है। 163 रन की बढ़त के बाद भारतीय टीम दूसरी पारी में 199 रन पर ऑलआउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया के लिए टॉड मर्फी ने कुल 7 विकेट अपने नाम किए। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर







