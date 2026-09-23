इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच खेले जा रहे अनौपचारिक टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले के दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है। भारतीय टीम की पहली पारी 334 रन पर समाप्त हुई थी। जवाब में दूसरे दिन के अंत तक ऑस्ट्रेलियाई टीम 171 रन पर ही सिमट गई। इंडिया ए के लिए शम्स मुलानी ने सर्वाधिक 4 विकेट झटके। वहीं तुषार देशपांडे और तनुष कोटियान ने 2-2 विकेट अपने नाम किए।

इस मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय टीम की पहली पारी समाप्त हुई थी। इंडिया ए के लिए कुमार कुशाग्र ने शतक लगाया और 113 रन की पारी खेली। उनके अलावा तनुष कोटियान 69 और साई सुदर्शन ने 57 रन बनाए। कप्तान देवदत्त पडिक्कल का बल्ला नहीं चल पाया और वह सिर्फ 3 रन ही बना सके। ऑस्ट्रेलिया ए के लिए कोरी रोच्चिकिओली ने 4 और टॉड मर्फी ने 3 विकेट झटके।

ऑस्ट्रेलिया ए की टीम अपनी पहली पारी में 55.3 ओवर ही खेल पाई और 171 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए सर्वाधिक 46 रन की पारी जेसन संघा ने खेली। 85 रन पर ही आधी कंगारू टीम पवेलियन लौट गई थी। उसके बाद निचले क्रम में कुछ रनों के योगदान से टीम का स्कोर 171 तक पहुंचा। भारतीय टीम को पहली पारी के आधार पर 163 रन की बढ़त मिली।

भारतीय गेंदबाजों के सामने कंगारू ढेर

भारत के लिए गेंदबाजी में मुंबई के स्टार स्पिनर शम्स मुलानी सर्वश्रेष्ठ साबित हुए। उन्होंने 18 ओवर में 67 रन देकर 4 विकेट झटके और 3 मेडन ओवर डाले। वहीं तनुष कोटियान ने 31 रन देकर 2 और तुषार देशपांडे ने 32 रन देकर 2 विकेट लिए। अंशुल कम्बोज और प्रफुल हिंगे को 1-1 सफलता मिली। अब तीसरे दिन भारत की दूसरी पारी शुरू होगी और देखना होगा कि टीम ऑस्ट्रेलियाई टीम के सामने कितना लक्ष्य रखती है।

IND U19 vs AUS 19: लक्ष्य का शतक, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया; वनडे सीरीज में 3-0 से किया सूपड़ा साफ

इंडिया अंडर 19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम को तीन मैचों की यूथ वनडे सीरीज में 3-0 से मात दी है। भारत ने तीसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने नाबाद 110 रन की शतकीय पारी खेली। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर

IND U19 vs AUS U19: आर्यवीर सहवाग 5वें पर, अन्वय द्रविड़ बाहर; भारत-ऑस्ट्रेलिया यूथ वनडे सीरीज के टॉप 5 बैटर-बॉलर

इंडिया अंडर 19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम को यूथ वनडे सीरीज में 3-0 से मात दी। इस सीरीज में भारत के लिए स्टार बने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में कमाल करने वाले यशबर्धन चौहान। वहीं आर्यवीर सहवाग ने भी इस सीरीज में अपने बल्ले से प्रभावित किया। यहां देखें टॉप 5 बैटर्स-बॉलर्स की लिस्ट। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर



