भारतीय टीम के लिए नंबर 3 पर टेस्ट में बल्लेबाजी करने वाले साई सुदर्शन की वापसी इंजरी के बाद कुछ खास नहीं रही है। ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दूसरे अनौपचारिक टेस्ट में भारतीय टीम बल्लेबाज साई सुदर्शन दोनों पारियों में फेल हो गए। पहली पारी में वह 8 और दूसरी पारी में 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इंडिया ए की टीम भी इस मुकाबले में मुसीबत में पड़ती नजर आ रही है।

ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहली पारी में 358 रन बनाए थे। जवाब में इंडिया ए की पूरी टीम पहली पारी में 167 रन पर सिमट गई। शेख रशीद ने सर्वाधिक 42 रन की पारी खेली थी। भारतीय टीम 191 रन से पिछड़ गई। इसके बाद दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ए ने 4 विकेट पर 173 रन बनाए और पारी घोषित कर दी। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने कुल बढ़त 364 रन की बनाई और भारतीय टीम के सामने 365 रन का लक्ष्य रखा।

अब तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 365 रन का लक्ष्य चेज करने उतरी इंडिया ए की टीम ने 13 ओवर में 1 विकेट खोकर 28 रन ही बनाए थे। साई सुदर्शन का विकेट इंडिया ए ने गंवाया। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर टॉड मर्फी ने सुदर्शन को बोल्ड कर दिया। भारतीय टीम अभी लक्ष्य से 337 रन पीछे है और ऑस्ट्रेलिया ए को जीत के लिए 9 विकेट चाहिए हैं।

सीरीज में 1-0 से आगे इंडिया ए की टीम

इंडिया ए की टीम अभी सीरीज में 1-0 से आगे है। पहले अनौपचारिक टेस्ट में इंडिया ए ने ऑस्ट्रेलिया ए को 162 रन से हराया था। इस मैच में फिलहाल कंगारू टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हालांकि, भारतीय बल्लेबाजी अभी बाकी है। कप्तान देवदत्त पडिक्कल पर सभी की नजरें होंगी। पहली पारी में पडिक्कल ने अच्छी शुरुआत की थी लेकिन 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे।

उनके अलावा शेख रशीद, कुमार कुशाग्र पर भी जिम्मेदारी होगी। अगर भारतीय टीम को सीरीज जीतनी है तो हर हाल में चौथे दिन अपने 9 विकेट बचाने होंगे या 337 रन और बनाते हुए मुकाबला जीतना होगा। ऑस्ट्रेलिया ए की टीम भारत के इस दौरे पर टेस्ट के बाद तीन मैचों की अनौपचारिक वनडे सीरीज भी खेलेगी।

Irani Cup: सरफराज खान अर्धशतक से चूके, ऋषभ पंत फेल, जम्मू कश्मीर के खिलाफ 237 पर सिमटी शेष भारत की टीम

ईरानी कप 2026 के पहले दिन शेष भारत की टीम पहली पारी में 237 रन पर सिमट गई। इंटरनेशनल बल्लेबाज और कप्तान ऋषभ पंत फेल नजर आए। वहीं सरफराज खान अपना अर्धशतक बनाने से चूक गए। शिखर मोहन और स्मरण रविचंद्रन ने अर्धशतकीय पारियां खेलीं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





