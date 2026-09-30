इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच खेले जा रहे दूसरे अनौपचारिक टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय पारी लड़खड़ा गई है। ऑस्ट्रेलिया ए की पहली पारी 358 रन पर समाप्त हुई थी। दूसरे दिन के अंत तक भारतीय टीम ने 122 रन बनाए और पांच विकेट गंवा दिए। कप्तान देवदत्त पडिक्कल और उपकप्तान साई सुदर्शन का बल्ला खास कमाल नहीं कर पाया।

भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया ए के स्कोर से अब भी 236 रन पीछे है। दिन के अंत तक तनुष कोटियान 6 और शेख रशीद 140 गेंद खेलते हुए 36 रन बनाए थे। अब तीसरे दिन इंडिया ए के सामने चुनौती होगी पहले 236 रन और बनाए और 358 रनों का आंकड़ा पार करे। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी 4 रन पर ही पहला विकेट गिरा था। आयुष पांडे 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे।

उसके बाद साई सुदर्शन ने भी सिर्फ 8 रन बनाए और 39 रन पर भारतीय टीम को दूसरा झटका लगा। 60 रन पर टीम के तीन विकेट गिर गए थे और नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। 111 रन पर आधी इंडिया ए की टीम पवेलियन लौट गई थी। तीसरे विकेट के लिए कोटियान और रशीद के बीच सिर्फ 11 रन की ही पार्टनरशिप हुई है।

पडिक्कल-कुशाग्र का नहीं चला बल्ला

कप्तान देवदत्त पडिक्कल ने पारी की शुरुआत अच्छी की थी और धीरे-धीरे आगे बढ़ा रहे थे। उन्होंने 63 गेंद खेलीं और 31 रन बनाए। कोरी रोच्चिकियोली ने उन्होंने क्लीन बोल्ड करते हुए पवेलियन भेजा। यश राठौड़ 15 और पिछले मैच के शतकवीर विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार कुशाग्र सिर्फ 10 रन ही बना सके। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने कसी गेंदबाजी की और भारतीय पारी लड़खड़ा गई।

दूसरे दिन के अंत तक ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटरनेशनल स्पिनर टॉड मर्फी ने दो विकेट लिए। वहीं झाय रिचर्डसन, लियाम स्कॉट और रोच्चिकियोली को 1-1 विकेट मिला। इससे पहले भारतीय टीम के लिए अंशुल कम्बोज, नचिकेत भुते और शम्स मुलानी ने 3-3 विकेट झटके थे। ऑस्ट्रेलिया ए के लिए सैम हार्पर ने 128 रन की शतकीय पारी खेली थी।

IND U19 vs AUS U19: लक्ष्य-इशान नंबर 1, यशबर्धन का डबल धमाल; भारत-ऑस्ट्रेलिया पहले टेस्ट के बाद टॉप 5 बैटर-बॉलर

इंडिया अंडर 19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम को पहले टेस्ट में पारी और 48 रन से मात दी। उसके बाद अगर टॉप 5 बल्लेबाजों की बात करें तो दोहरा शतक लगाने वाले लक्ष्य राजेश रायचंदानी नंबर 1 बल्लेबाज बने। वहीं इशान ओम नंबर 1 गेंदबाज हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





