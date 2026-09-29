इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया के बीच दो मैचों की अनौपचारिक टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला पुडुचेरी में खेला जा रहा है। इस मुकाबले के लिए भारतीय कप्तान देवदत्त पडिक्कल ने अपनी प्लेइंग 11 में दो बदलाव किए हैं। ओपनर अमन मोखाड़े की जगह आयुष पांडे को मौका मिला है। वहीं आईपीएल 2026 से सुर्खियों में आए सनराइजर्स हैदराबाद के प्रफुल हिंगे की जगह नचिकेत भुते को टीम में जगह मिली है।

पहले टेस्ट में साई सुदर्शन और अमन मोखाड़े की जोड़ी दोनों पारियों में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। साई ने व्यक्तिगत रूप से अच्छे रन बनाए थे लेकिन अमन का प्रदर्शन खास नहीं था। ऐसे में उनके जगह आयुष पांडे को दूसरे टेस्ट में मौका मिला। इस मुकाबले में अब आयुष और साई सुदर्शन की जोड़ी पारी की शुरुआत करती दिखेगी।

कप्तान देवदत्त पडिक्कल नंबर 3 की जिम्मेदारी संभालेंगे। उनसे भी टीम को अच्छी पारी की उम्मीद होगी। पहले मैच में उनका बल्ला भी खास रंग नहीं बिखेर पाया था। इसके अलावा मध्यक्रम की जिम्मेदारी पिछले मुकाबले के शतकवीर कुमार कुशाग्र के भरोसे होगी। वहीं शेख रसीद, तनुष कोटियान पर भी नजरें रहेंगी।

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने जीता टॉस

भारतीय टीम ने पहला मुकाबला 162 रनों से अपने नाम किया था। इसी के साथ इंडिया ए की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी। अब दूसरे मैच में भारतीय टीम की नजरें सीरीज कब्जाने पर होंगी। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पीटर हैंड्सकॉम्ब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी।

दूसरे टेस्ट के लिए इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए की प्लेइंग 11

इंडिया ए: साई सुदर्शन, आयुष पांडे, देवदत्त पडिक्कल (कप्तान), शेख रशीद, यश राठौड़, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), तनुष कोटियान, शम्स मुलानी, अंशुल कम्बोज, तुषार देशपांडे, नचिकेत भूते।

ऑस्ट्रेलिया ए: सैम कोंस्टास, जोश फिलिप, नाथन मैकस्वीनी, पीटर हैंड्सकॉम्ब (कप्तान), जेसन संघा, लियाम स्कॉट, सैम हार्पर (विकेटकीपर), टॉड मर्फी, झाय रिचर्डसन, कोरी रोच्चिकिओली, लियाम हैचर।

India A – Playing XI – (Anshul Kamboj, Ayush Pandey, B Sai Sudharsan, Bhute, Devdutt Padikkal (C), Kumar Kushagra (Wk), S K Rasheed, Shams Mulani, Tanush Kotian, Tushar U Deshpande, Y V Rathod)#INDAvAUSA #IndiaASeries #2ndMultiday — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 29, 2026

IND A vs AUS A: भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में 162 रन से हराया; अंशुल, तुषार, तनुष, शम्स की घातक गेंदबाजी

इंडिया ए टीम ने देवदत्त पडिक्कल की कप्तानी में शानदार प्रदर्शन करते हुए दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ए टीम को 162 रन से हरा दिया और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। भारत के लिए इस मैच में कुमार कुशाग्र ने जहां शानदार बल्लेबाजी की तो वहीं दूसरी पारी में अंशुल कंबोज, तुषार देशपांडे, शम्स मुलानी और तनुष कोटियान ने बेहतरीन गेंदबाजी कर टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर

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