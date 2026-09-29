सैम हार्पर (नाबाद 101) ने शानदार नाबाद शतक लगाकर ऑस्ट्रेलिया ए को संकट से उबारा जबकि बाएं हाथ के स्पिनर शम्स मुलानी (77 रन पर तीन विकेट) और तेज गेंदबाज नचिकेत भुटे (35 रन पर तीन विकेट) की अगुआई में इंडिया ए ने मंगलवार (29 सितंबर) को दूसरे अनौपचारिक टेस्ट के पहले दिन दबदबा बनाए रखा।

दिन का खेल समाप्त होने पर ऑस्ट्रेलिया ए ने सात विकेट पर 282 रन बनाए। हार्पर ने 153 गेंद में नाबाद 101 रन की पारी खेली जिसमें सात चौके और तीन छक्के शामिल रहे। चार दिवसीय मुकाबले के पहले दिन उनकी पारी ने ऑस्ट्रेलिया ए को मुश्किल स्थिति से निकालकर सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। इंडिया ए ने यहीं खेले गए पहले अनौपचारिक टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ए को पारी और 162 रन से करारी शिकस्त दी थी।

मुलानी का प्रभावशाली प्रदर्शन

मुंबई के स्पिनर मुलानी एक बार फिर प्रभावी रहे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के दोनों टेस्ट सलामी बल्लेबाजों सैम कोंस्टास (02) और नाथन मैकस्वीनी (34) को आउट करने के अलावा जेसन सांघा (46) का अहम विकेट भी हासिल किया। पहले मैच में सात विकेट लेने वाले बाएं हाथ के स्पिनर मुलानी आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्होंने चौथे विकेट के लिए 81 रन की साझेदारी के बाद दूसरे सत्र में लगातार ओवरों में सांघा और मैकस्वीनी को पवेलियन भेजा।

हैंड्सकॉम्ब नहीं खेल पाए खाता

ऑस्ट्रेलिया ए के कप्तान पीटर हैंड्सकॉम्ब 15 गेंद में खाता खोले बिना आउट हुए। विदर्भ के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज भुटे की गेंद को छोड़ने की कोशिश में वह विकेट के पीछे कुमार कुशाग्र के हाथों कैच आउट हुए। भूटे ने ऑस्ट्रेलिया के सीमित ओवरों के बल्लेबाज जोश फिलिप (05) को भी आउट किया जिन्हें उन्होंने दूसरी स्लिप में देवदत्त पडिक्कल के हाथों कैच कराया। बाद में उन्होंने लियाम स्कॉट (34) का विकेट भी हासिल किया।

हार्पर ने ऑस्ट्रेलिया को संकट से उबारा

ऑस्ट्रेलिया ए का स्कोर जब पांच विकेट पर 104 रन था तब टीम मुश्किल में नजर आ रही थी, लेकिन विक्टोरिया के हार्पर ने छठे विकेट के लिए लियाम स्कॉट (34) के साथ 84 और फिर ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर टॉड मर्फी (33) के साथ 89 रन की साझेदारी करके टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया।

हार्पर ने अच्छी बल्लेबाजी की

अपने छठे प्रथम श्रेणी शतक के दौरान हार्पर ने पैरों का अच्छी तरह इस्तेमाल किया और परिस्थितियों तथा भारतीय गेंदबाजी आक्रमण का प्रभावी ढंग से सामना किया। उन्होंने दूसरी नई गेंद लेने के बाद तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे की गेंद पर चौके के साथ शतक पूरा किया। भारत के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने दूसरी नई गेंद से मर्फी का विकेट लेकर दिन का अपना एकमात्र विकेट हासिल किया।

इंडिया अंडर-19 ने ऑस्ट्रेलिया को पारी और 48 रनों से हराया

ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ इंडिया अंडर-19 के लिए मैच में लक्ष्य रायचंदानी ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया और 240 रन बनाए। गेंद से मोहित उल्वा, इशान ओम और यशवर्धन चौहान ने अच्छा प्रदर्शन किया। पूरी खबर पढ़ें।