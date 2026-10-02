ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दूसरे अनाधिकारिक टेस्ट में इंडिया ए की हालत खराब है। पहली पारी में 167 रन पर आउट होने के बाद उसे 365 रनों का लक्ष्य मिला। इसके जवाब में उसने चौथे दिन शुक्रवार (2 अक्टूबर) को 131 रन पर 4 विकेट गंवा दिए। साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल जैसे भारतीय टेस्ट टीम के खिलाड़ी फेल हो गए। साई 12 और कप्तान पडिक्कल 26 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इस बीच नाइटवॉचमैन तुषार देशपांडे ने 20 ओवर तक बेहतरीन संघर्ष किया और अर्धशतक जड़ा।

साई सुदर्शन के आउट होने के बाद तुषार क्रीज पर उतरे। तब इंडिया ए का स्कोर 1 विकेट पर 23 रन था। उन्होंने आयुष पांडे के साथ दूसरे विकेट के लिए 108 गेंदों पर 32 रन जोड़े। इसके बाद देवदत्त पडिक्कल के साथ 105 गेंदों पर 60 रन जोड़े। शेख रसीद के साथ 21 गेंद पर 16 रनों की साझेदारी हुई। तुषार देशपांडे ने 119 गेंद पर 4 चौके की मदद से 52 रन बनाए।

लियाम स्कॉट ने 2 विकेट झटके

इंडिया ए की दूसरी पारी की बात करें तो आयुष पांडे ने 80 गेंद पर 19 रन बनाए। साई सुदर्शन ने 17 गेंद पर 12 रन बनाए। देवदत्त पडिक्कल ने 47 गेंद पर 26 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ए के लिए लियाम स्कॉट ने 2 विकेट लिए। लियाम हैचर और टॉड मर्फी ने 1-1 विकेट लिए। खबर लिखे जाने तक इंडिया ए ने 54.3 ओवर में 4 विकेट पर 179 रन बना लिए थे। उसे 186 रन चाहिए थे।

वनडे वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल

वनडे वर्ल्ड कप 2027 का पूरा शेड्यूल जारी हो गया है। भारतीय टीम 7 अक्टूबर को पहला मैच खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया से उससे भिड़ंत होगी। भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। 10 अक्टूबर को दोनों के बीच मुकाबला है। 21 नवंबर को फाइनल मैच खेला जाएगा। पूरी खबर पढ़ें।