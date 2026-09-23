IND A vs AUS A: इंडिया ए के विकेटकीपर-बल्लेबाज कुमार कुशाग्र ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में अहम पारी खेलते हुए शतक लगाया और खबर लिखे जाने तक वो क्रीज पर 105 रन बनाकर नाबाद थे। खेल के पहले दिन कुमार कुशाग्र रिटायर हर्ट हो गए थे और मैदान से बाहर चले गए थे, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने वापसी की और फिर शतक लगा दिया। दूसरे दिन भारत के लिए तनुष कोटियान ने भी अर्धशतक लगाया तो वहीं कप्तान देवदत्त पडिक्कल का बल्ला पहली पारी में नहीं चला।

कुमार कुशाग्र ने लगाया शतक

भारतीय बल्लेबाज कुमार कुशाग्र ने पहली पारी में अपना शतक 201 गेंदों पर पूरा किया और भारतीय टीम को अच्छी स्थिति में लगाने में अहम भूमिका निभाई। यही नहीं उन्होंने छठे विकेट के लिए पहली पारी में तनुष कोटियान के साथ मिलकर 266 गेंदों पर 138 रन की शतकीय साझेदारी भी निभाई। हालांति तनुष कोटियान ने अर्धशतक लगाया, लेकिन वो उसे शतक में नहीं बदल सके। तनुष ने एक छक्का और 4 चौकों की मदद से 68 रन की पारी खेली।

इससे पहले भारत की तरफ से पहली पारी में ओपनर साई सुदर्शन ने 3 चौकों की मदद से 57 रन की पारी खेली थी जबकि अमन मोखाड़े 6 रन बनाकर आउट हो गए थे। इनके अलावा शेख रसीद का भी बल्ला नहीं चला और वो 16 रन के स्कोर पर ही निपट गए जबकि कप्तान देवदत्त पडिक्कल ने काफी निराश किया जो काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। देवदत्त ने पहली पारी में 14 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 3 रन की पारी खेली। खबर लिखे जाने तक भारत ने पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 विकेट पर 310 रन बना लिए थे।

शुभमन गिल नंबर 1, रोहित शर्मा शीर्ष-10 से बाहर; 2026 में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-11 बैटर

साल 2026 में वनडे प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शुभमन गिल पहले नंबर पर हैं जबकि रोहित शर्मा टॉप-10 से बाहर हैं। विराट कोहली लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)