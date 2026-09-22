ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ पहले अनाधिकारिक टेस्ट के पहले दिन मंगलवार (22 सितंबर) को इंडिया ए ने 5 पर 257 रन बना लिए। पुडुचेरी में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के फैसले के बाद इंडिया ए ने 5 विकेट 97 रन पर गंवा दिए थे। इसके बाद कुमार कुशाग्र और तनुष कोटियन ने 266 गेंदों पर 138 रनों की साझेदारी करके इंडिया ए को संकट से उबारा।

कुशाग्र आखिरी सत्र में रिटायर्ड हर्ट हो गए। वहीं कोटियान क्रीज पर बने हुए हैं। घरेलू क्रिकेट में मुंबई के लिए ही खेलने वाले शम्स मुलानी उनका साथ दे रहे हैं। इंडिया ए के लिए ओपनिंग करने साई सुदर्श न और अमन मोखड़े उतरे। मोखाड़े 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। श्रीलंका दौरे पर शानदार प्रदर्शन करने वाले देवदत्त पडिक्कल 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।

साई सुदर्शन नहीं खेल पाए बड़ी पारी

शेख रशीद ने साई सुदर्शन का साथ दिया और दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हुई। रशीद के आउट होने के बाद यश राठौड़ भी जल्दी पवेलियन लौट गए। भारत का स्कोर 30.5ओवर में 4 विकेट पर 86 रन हो गया। चोट के कारण श्रीलंका दौरे पर नहीं खेलने वाले साई से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह अर्धशतक जड़कर आउट हो गए। उनके आउट होने पर इंडिया ए का स्कोर 34.4 ओवर में 5 विकेट पर 97 रन हो गया। इसके बाद कुमार कुशाग्र और तनुष कोटियान ने पारी को संभाला।

कुशाग्र ने बनाए सबसे ज्यादा रन

इंडिया ए के बल्लेबाजों की बात करें तो कुशाग्र 160 गेंद पर 82 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। कोटियान 134 गेंद पर 68 रन बनाकर क्रीज पर हैं। साई सुदर्शन ने 103 गेंद पर 57 रन बनाए। शेख रशीद ने 16 रन बनाए। शम्स मुलानी 10 रन बनाकर क्रीज पर हैं। अमन मोखाड़े 6, देवदत्त पडिक्कल 3 और यश राठौड़ 1 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया ए के लिए कोरी रोचिकिओली ने 3 विकेट झटके। टॉड मर्फी ने और फर्गस ओ नील 1-1 विकेट लिए।

मार्क वुड ने लिया संन्यास

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। 36 साल के मार्क वुड ने फर्स्ट क्लास, लिस्ट ए और टी20 क्रिकेट में कुल 466 विकेट लिए। वह 2019 वनडे और 2022 टी20 विश्व कप जीतने वाली इंग्लैंड टीम का हिस्सा रहे। पूरी खबर पढ़ें।