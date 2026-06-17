इंडिया ए और अफगानिस्तान ए के बीच वनडे ट्राई सीरीज का चौथा मुकाबला 17 जून (बुधवार) को खेला जा रहा है। इस मैच में वैभव सूर्यवंशी का बल्ला एक बार फिर खास कमाल नहीं कर पाया। मगर भारतीय टीम की फील्डिंग के दौरान दूसरी पारी में उन्होंने बेहतरीन कैच लेकर सभी का ध्यान खींच लिया। आईपीएल 2026 में वैभव की फील्डिंग पर कई सवाल उठ रहे थे। इस कैच से वैभव सूर्यवंशी ने सभी की बोली बंद कर दी है।
वैभव सूर्यवंशी ने अफगानिस्तान की पारी के छठे ओवर में खालिद तानिवाल का बेहतरीन कैच पकड़ा। उन्होंने अंशुल कम्बोज की गेंदबाजी पर अपने इस हैरतअंगेज कैच से अफगानिस्तान ए की टीम को दूसरा झटका दिया। वैभव के इस कैच का वीडियो सोनी स्पोर्ट्स ने एक्स पर शेयर किया। इस वीडियो को फैंस काफी पसंद भी कर रहे हैं।
यहां देखें वैभव के हैरतअंगेज कैच का VIDEO
वैभव ने 4 पारियों में बनाए सिर्फ 117 रन
वैभव सूर्यवंशी ने मौजूदा ट्राई सीरीज में अभी तक 4 पारियों में सिर्फ 117 रन ही बनाए हैं। उनके बल्ले से एक भी अर्धशतक अभी तक नहीं निकला है। वैभव ने इस टूर्नामेंट में 14, 44, 21 और 38 रन की पारियां खेली हैं। साथ ही उनके बल्ले से सिर्फ 19 चौके और 3 छक्के ही इस टूर्नामेंट में अभी तक निकले हैं। मगर बल्लेबाजी से निराश करने के बाद वैभव ने उन आलोचकों को करारा जवाब दिया है जो उनकी फील्डिंग पर सवाल उठा रहे थे।
इंडिया ए ने अफगानिस्तान ए को दिया 320 का लक्ष्य
इस मैच की बात करें तो अफगानिस्तान ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंडिया ए ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 319 रन बनाए। इंडिया ए के लिए बल्लेबाजी में वैभव ने 28 गेंद पर 38 रन बनाए। प्रियांश आर्या ने 34 गेंदों पर अर्धशतक लगाया। वह 58 रन पर आउट हो गए। ऋतुराज गायकवाड़ 30 रन के स्कोर पर कैच हुए। कुमार कुशाग्र ने 60 गेंदों पर अर्धशतक लगाया। वह 58 रन बनाकर आउट हो गए। तिलक वर्मा ने 67 गेंदों पर अर्धशतक लगाया। वह 59 रन के स्कोर पर आउट हुए। विप्रज निगम ने 30 रन बनाए।
14, 44, 21, 38…; वैभव सूर्यवंशी को आखिर क्या हुआ? बार-बार दोहरा रहे एक जैसी गलती
वैभव सूर्यवंशी का बल्ला श्रीलंका में खेली जा रही ट्राई सीरीज में अभी तक खामोश रहा है। उन्होंने चार पारियों में सिर्फ 117 रन बनाए हैं और बार-बार एक जैसी गलती ही दोहराते दिखे हैं। उन्होंने इस दौरान एक भी पचासा नहीं लगाया है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर