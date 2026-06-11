श्रीलंका में खेली जा रही वनडे त्रिकोणीय श्रंखला के दूसरे मुकाबले में इंडिया ए को अफगानिस्तान ए के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराने के बाद यहां हार से अंकतालिका में भारतीय टीम को नुकसान हुआ है। जबकि अफगानिस्तान की ए टीम अब पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर पहुंच गई है। अगर टॉप 5 बल्लेबाजों की बात करें तो वैभव सूर्यवंशी टॉप 5 में भी नहीं हैं, वहीं गेंदबाजी में दो भारतीय टॉप 5 का हिस्सा हैं।

बल्लेबाजी में भारतीय उपकप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का जलवा देखने को मिला है और वह नंबर 1 पर काबिज हैं। जबकि दूसरे नंबर पर हैं भारतीय कप्तान तिलक वर्मा जिन्होंने दोनों मैचों में फिफ्टी प्लस की पारी खेली है। प्रभसिमरन सिंह तीसरे पर हैं और चौथे पर एंट्री मिली है अफगानिस्तान ए के कप्तान इमरान मीर को।

इंडिया ए बनाम अफगानिस्तान ए मैच के बाद अंकतालिका

क्रम टीम मैच जीत हार बेनतीजा अंक नेट रनरेट 1 अफगानिस्तान ए 1 1 0 0 2 +0.155 2 इंडिया ए 2 1 1 0 2 +0.053 3 श्रीलंका ए 1 0 0 0 0 -0.160

इंडिया ए बनाम अफगानिस्तान ए मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारियां नाबाद रन उच्चतम स्कोर औसत गेंदें खेलीं स्ट्राइक रेट 100 50 0 चौके छक्के ऋतुराज गायकवाड़ (IND-A) 2* 2 0 167 101 83.50 194 86.08 1 1 0 9 3 तिलक वर्मा (IND-A) 2* 2 0 126 66 63.00 170 74.11 0 2 0 7 1 प्रभसिमरन सिंह (IND-A) 2* 2 0 86 84 43.00 80 107.50 0 1 0 14 0 इमरान मीर (AFG-A) 1 1 1 75 75 – 70 107.14 0 1 0 6 2 सहन अराचचिगे (SL-A) 1 1 0 74 74 74.00 72 102.77 0 1 0 6 2

इंडिया ए बनाम अफगानिस्तान ए मैच के बाद टॉप 5 गेंदबाज

खिलाड़ी मैच पारी गेंदें ओवर मेडन रन विकेट सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी औसत इकॉनमी स्ट्राइक रेट 4 विकेट 5 विकेट अब्दुल्ला अहमदजई (AFG-A) 1 1 54 9.0 0 68 5 5/68 13.60 7.55 10.80 0 1 अरशद खान (IND-A) 2 2 59 9.5 0 62 3 2/24 20.66 6.30 19.66 0 0 अनुकूल रॉय (IND-A) 2 2 90 15.0 1 73 3 2/49 24.33 4.86 30.00 0 0 फरमानुल्लाह (AFG-A) 1 1 60 10.0 0 85 3 3/85 28.33 8.50 20.00 0 0 मोहम्मद शिराज (SL-A) 1 1 54 9.0 0 67 2 2/67 33.50 7.44 27.00 0 0

अफगानिस्तान ए ने इंडिया ए को हराया, 349 रन बनाकर भी हारी तिलक वर्मा की टीम

इंडिया ए बनाम अफगानिस्तान ए मैच में बारिश ने बाधा डाली और 38 ओवर में अफगान टीम को 294 रन का लक्ष्य मिला था। तिलक वर्मा की कप्तानी वाली इंडिया ए की टीम को हार का सामना करना पड़ा। DLS से भारतीय टीम को हार झेलनी पड़ी। क्लिक करें और पढ़ें मैच में क्या-क्या हुआ