गेंदबाज ने बनाया इतिहास, फिर भी हार गई टीम

पाकि‍स्‍तान सुपर लीग (पीएसएल) में बुधवार (7 मार्च) को बल्‍ले और गेंद के बीच दिलचस्‍प मुकाबला देखने को मिला। पूरे मैच में गेंदबाजों का दबदबा रहा, लेकिन मैच के अंतिम ओवर में बल्‍लेबाज ने एक जोरदार छक्‍का मार कर मैच अपने नाम कर लिया। जी हां! यहां बात हो रही है क्‍वेटा ग्‍लैडिएटर्स और मुल्‍तान सुल्‍तान्‍स के बीच खेले गए मैच की। मुल्‍तान की ओर से उमर गुल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार ओवरों में महज 24 रन देकर छह विकेट झटके, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। शानदार प्रदर्शन के लिए उन्‍हें मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। उमर गुल T20 क्रिकेट में सबसे तेजी से 200 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में दूसरे स्‍थान पर आ गए। उनके हमवतन सईद अजमल पहले स्‍थान पर हैं। दरअसल, यह मैच क्‍वेटा के लिए बेहद महत्‍वपूर्ण था। क्‍वेटा ग्‍लैडिएटर्स ने टॉस जीत कर पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला किया था। मुल्‍तान सुल्‍तान्‍स की शुरुआत बेहद खराब रही। फॉर्म में चल रहे कुमार संगकारा बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। अहमद शहजाद भी सात गेंदों में महज एक रन बनाकर चलते बने थे। शोएब मकसूद और सोहैल तनवीर ने जरूर जमने की कोशिश की थी, लेकिन 30 रन के आंकड़े को नहीं छू सके। शोएब मलिक ने 43 बॉल में शानदार नाबाद 65 रन बनाए। इसके बावजूद मुल्‍तान सुल्‍तान्‍स की टीम 20 ओवर में पांच विकेट पर महज 152 रन ही बना सकी थी। क्‍वेटा के पांच बॉलरों ने एक-एक विकेट चटकाए थे।

