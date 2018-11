खेल जगत में जब कोई खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करता है तो फिर उसको स्टेडियम में बैठे दर्शकों के साथ इंज्वॉय भी करता है, लेकिन कभी मैदान पर कुछ ऐसे भी वाकये देखने को मिलते हैं जिससे खुशी मनाने के चक्कर में खिलाड़ी को शर्मिंदा भी होना पड़ता है। ऐसा ही एक दृश्य देखने को मिला साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले जा रहे अभ्यास मैच के दौरान। दरअसल इस मुकाबले में पाकिस्तान में जन्मे इमरान ताहिर जो साउथ अफ्रीका के लिए क्रिकेट खेलते हैं उन्हें ये शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। हुआ यूं कि बाउंड्री लाइन के पास फील्डिंग कर रहे ताहिर ने एक शानदार कैच लपका और खुशी से दर्शकों की तरफ देखते हुए अपनी जर्सी के पीछे लिखे नाम और नंबर की तरफ इशारा किया लेकिन वो गेंद नो बॉल निकली , ऐसे में दर्शकों ने जमकर ठहाका लगाया।

