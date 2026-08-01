पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 2 अगस्त यानी रविवार से पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद में खेला जाएगा। इस टेस्ट सीरीज में मेजबान टीम 1-0 से आगे है और पाकिस्तान की कोशिश होगी कि वो इस मैच में वापसी करे और सीरीज को बराबर करें। हालांकि वेस्टइंडीज ने पहले मैच में अच्छा खेल दिखाया था और पाकिस्तान की टीम धराशाई हो गई थी।

शान मसूद की जगह सऊद शकील को मिल सकता है मौका

पाकिस्तान के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती है कि वो किस प्लेइंग इलेवन के साथ मैदान पर उतरे कि उसे जीत मिले। पहले टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले शान मसूद इंजरी की वजह से दूसरे टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं हैं जो इस टीम के लिए बड़ा सेटबैक है ऐसे में उनकी जगह दूसरे टेस्ट के लिए प्लेइंग इलेवन में सऊद शकील को टीम में शामिल किया जा सकता है। वहीं पहले मैच में पाकिस्तान के ओपनर अजान ओवैस नहीं चल पाए थे ऐसे में इस बात की संभावना है कि उनकी जगह अबदुल्लाह फजल को मौका दिया जाए।

दूसरे मैच में पाकिस्तान के लिए ओपनर की भूमिका में इमाम-उल-हक के साथ अबदुल्लाह फजल नजर आ सकते हैं जबकि तीसरे नंबर पर सऊद शकील नजर आ सकते हैं। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम चौथे नंबर पर बैटिंग करते नजर आ सकते हैं जबकि टीम के विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान बैटिंग क्रम में 5वें नंबर पर होंगे। टीम के ऑलराउंडर सलमान अली आगा बैटिंग क्रम में छठे स्थान पर नजर आ सकते हैं। गेंदबाजी की जिम्मेदारी दूसरे मैच में एक बार फिर से आमेर जमाल, सादिज खान, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली और मोहम्मद अब्बास पर हो सकती है। अली उस्मान जो पहले टेस्ट में खेले थे उनका भी पत्ता शायद कट सकता है।

दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग इलेवन

अब्दुल्ला फजल, इमाम-उल-हक, बाबर आजम (कप्तान), सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), सलमान अली आगा, आमेर जमाल, साजिद खान, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली, मोहम्मद अब्बास।

दूसरे टेस्ट के लिए वेस्टइंडीज की संभावित प्लेइंग इलेवन

टैगेनारिन चंद्रपॉल, ब्रैंडन किंग, केवम हॉज, अमीर जांगू, रोस्टन चेज (कप्तान), शाई होप (विकेटकीपर), जस्टिन ग्रीव्स, केमार रोच, शमर जोसेफ, जेडन सील्स, जोमेल वारिकन।

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