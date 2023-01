ILT20: जो रूट और रोवमैन पावेल के बाद कीरोन पोलार्ड ने गेंदबाजों को कूटा, 40 ओवर में बने 428 रन; DC ने MI की टीम को हराया

Dubai Capitals vs MI Emirates: जो रूट ने 54 गेंद पर 8 चौके और 3 छक्के की मदद से 151.85 के स्ट्राइक रेट से 82 रन बनाए। वहीं रोवमैन पॉवेल ने 41 गेंद पर 10 छक्के और 4 चौके की मदद से 236.59 के स्ट्राइक रेट से 97 रन बनाए।

ILT20 : जो रूट, रोवमैन पॉवेल और कीरोन पोलार्ड। (फोटो- ट्विटर)

