ILT20: CSK के पूर्व खिलाड़ियों के दम पर जीती मुंबई इंडियंस की टीम, मोईन अली की टीम 3 मैच बाद भी नहीं खोल पाई खाता

ILT20 MI Emirates vs Sharjah Warriors : ड्वेन ब्रावो और इमरान ताहिर की शानदार गेंदबाजी के दम पर एमआई अमीरात ने शारजाह वारियर्स को 146 रन पर रोक दिया। ब्रावो ने 25 रन देकर 3 और ताहिर ने 17 रन देकर 2 विकेट लिए।

MI Emirates beats Sharjah Warriors: शारजहा वारियर्स के खिलाफ ड्वेन ब्रावो ने 3 और इमरान ताहिर ने 2 विकेट लिए। (फोटो – MI Emirates Twitter)

