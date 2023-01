ILT20 2023: अंग्रेज बैटर और नामीबियाई ऑलराउंडर ने फेरा रॉबिन उथप्पा के तूफानी पचासे पर पानी, लगातार दूसरा मैच जीती अडानी की टीम

Dubai Capitals vs Gulf Giants: पहले बल्लेबाजी करने उतरी दुबई कैपिटल्स ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 182 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गल्फ जायंट्स ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 183 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया।

दुबई कैपिटल्स के खिलाफ गल्फ जायंट्स के कप्तान जेम्स विंसे और गेरहार्ड इरास्मस ने तीसरे विकेट के लिए 107 रन की साझेदारी की। (सोर्स- ट्विटर/@GulfGiants)

