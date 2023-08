Asia Cup: इफ्तिखार अहमद की पावर हिटिंग के आगे नेपाल पस्त, वनडे क्रिकेट में जड़ा पहला शतक

इफ्तिखार अहमद जब मैदान पर बाबर आजम का साथ देने आए तब पाकिस्तान की टीम दिक्कत में थी। टीम ने 28 ओवर के अंदर 124 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे।

इफ्तिखार अहमद ने नेपाल के खिलाफ शतक जड़ा। (फोटो - ट्विटर)

एशिया कप 2023 के पहले मैच में नेपाल के खिलाफ पाकिस्तान के इफ्तिखार अहमद पावर हिटिंग का नमूना दिखाया। उन्होंने अपने वनडे करियर का पहला शतक जड़ा। इस दौरान उन्होंने 4 गगनचुंबी छक्के और 11 चौके लगाए। उन्होंने 153.52 के स्ट्राइक रेट से 71 गेंद पर 109 रन बनाए। इफ्तिखार अहमद न सिर्फ शतक जड़ा बल्कि कप्तान बाबर आजम के साथ 200 रन से ज्यादा की साझेदारी करके पाकिस्तान को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। इस साझेदारी के बदौलत पाकिस्तान की टीम ने 342 रन का स्कोर खड़ा किया। इफ्तिखार अहमद जब मैदान पर बाबर आजम का साथ देने आए तब पाकिस्तान की टीम दिक्कत में थी। टीम ने 28 ओवर के अंदर 124 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे। इफ्तिखार ने शुरुआत में संयम दिखाया और फिर बाद में हाथ खोले। उन्होंने 43 गेंद पर अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद अगले 50 रन बनाने के लिए सिर्फ 24 गेंद लिए। बाबर आजम के साथ 224 रन की साझेदारी की। इस साझेदारी के बदौलत मुल्तान में वनडे क्रिकेट का सर्वाधिक स्कोर बना।

