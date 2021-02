ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण अफ्रीका दौरे से इनकार के बाद न्यूजीलैंड आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (ICC World Test Championship) के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। दूसरे फाइनलिस्ट की रेस में अब भारत के अलावा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें भी बनी हुईं हैं। आइए जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम को फाइनल में पहुंचने के लिए किस टीम को कितने अंतर से हराना होगा।

पांच फरवरी से भारत और इंग्लैंड के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज होनी है। भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में तभी पहुंच पाएगी, जब वह इंग्लैंड के खिलाफ कम से कम 2 टेस्ट मैच जीते। इंटरनेशन क्रिकेट काउंसिल की टेबल के आधार पर यदि भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ 4-0, 3-0, 3-1, 2-0 या 2-1 से सीरीज जीतती है तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में टीम इंडिया और न्यूजीलैंड आमने-सामने होंगे।

ऐसे हो सकती है इंग्लैंड की फाइनल में एंट्री: अगर इंग्लैंड को फाइनल में पहुंचना है तो उसे भारत के खिलाफ 4 मैच की सीरीज 3-0, 3-1 या 4-0 से जीतनी होगी। सीरीज के ड्रॉ होने या 2-0 से सीरीज जीतने के बावजूद इंग्लैंड की टीम फाइनल में नहीं पहुंच पाएगी।

ऑस्ट्रेलिया के भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की संभावनाएं जिंदा: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने भले ही दक्षिण अफ्रीका का दौरा करने से इंकार कर दिया हो, लेकिन उसके भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की संभावनाएं अभी जिंदा हैं। हालांकि, उसकी रोड टू लार्ड्स (आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इसी मैदान पर होना है) की राह जरूर कठिन हो गई है।

All to play for in the upcoming India v England series with three teams able to meet New Zealand in the final of the inaugural ICC World Test Championship!

Here’s the breakdown, assuming a full 4-Test series with no ties and no further matches involving NZ or Australia #WTC21 pic.twitter.com/TTZFkPd1Ex

— ICC (@ICC) February 2, 2021