भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने को लेकर पत्ते नहीं खोले हैं। उन्होंने 27 दिसंबर की शाम करीब 4 बज कोलकाता में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से राजभवन जाकर मुलाकात की थी। दोनों की बीच यह मुलाकात करीब एक घंटे तक चली। उसके बाद से ही यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या ‘बंगाल टाइगर’ राजनीति की पिच पर डेब्यू की तैयारी कर रहे हैं।

हालांकि, गांगुली ने अब तक इस संबंध में कुछ भी साफ नहीं किया है। अपने या अपने परिवार में से किसी के भी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में शामिल होने पर गांगुली ने सोमवार यानी 28 दिसंबर को सिर्फ इतना ही कहा, ‘अगर गवर्नर आपसे मिलना चाहता है तो आपको बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली की तरह उनसे मिलना होगा। तो आइए हम इसे ऐसे ही देखें।’ गांगुली ने रविवार को भी गर्वनर से मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया था। जब वह राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर बाहर निकले थे तो उन्होंने पत्रकारों के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया था। सिर्फ इतना कहा था कि यह एक ‘कर्टसी कॉल’ थी।

If the Governor wants to meet you, you have to meet him. So let us keep it like that: BCCI President Sourav Ganguly on being asked if he or anyone from his family would join BJP pic.twitter.com/C6VKs4mbX2

— ANI (@ANI) December 28, 2020